به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، میثم مصاحب با اشاره به یک مورد رفع تصرف فوری در بهبهان بیان داشت: در این مرحله از رفع تصرف اراضی ملی و دولتی در شهرستان با درایت نیرو‌های یگان حفاظت جمعاً به مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع از اراضی شهرستان به بیت المال بازگشت.

وی افزود: ارزش این اراضی بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال است که با هوشیاری و اقدامات به موقع رفع تصرف شد.

مصاحب تصریح کرد: عوامل یگان حفاظت اراضی اداره راه و شهرسازی بهبهان با قاطعیت تمام، مقابل افراد سودجو و فرصت‌طلب ایستاده و دست متجاوزان به اموال عمومی و بیت‌المال را کوتاه می‌کنند، همچنین به صورت مستمر و شبانه‌روزی، تحرکات احتمالی در اراضی دولتی و ملی استان را رصد کرده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موضوع را مورد بررسی و پیگرد قضایی قرار می‌دهد.

رئیس اداره راه و شهرسازی بهبهان از همکاری مقام قضایی و همراهی مقامات انتظامی استان در مبارزه با زمین خواری و حفظ حقوق بیت المال تقدیر و تشکر کرد.

وی از شهروندان خواست تا مشاهدات خود را از موارد زمین خواری به شماره پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ اعلام کنند.