امیرمحمد اشرافی نماینده فارس در رقابتهای انتخابی تیم ملی تکواندو زیر ۲۱ سال کشور ، نشان طلای وزن ۸۷- کیلوگرم را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، امیر محمد اشرافی نماینده استان فارس در رقابتهای انتخابی تیم ملی تکواندو زیر ۲۱ سال کشور با غلبه بر حریف مازندرانی، نشان طلای وزن ۸۷- کیلوگرم را از آن خود کرد.
مرحله نخست رقابتهای انتخابی تیم ملی تکواندو پسران زیر ۲۱ سال با عنوان «جام دوستی ایران و کره جنوبی» در تبریز برگزار شد.
در این مرحله، امیرمحمد اشرافی، ملیپوش شایسته تکواندو فارس، در وزن ۸۷- کیلوگرم با پیروزی در دیدار نهایی برابر امیرمحمد پورحسینباقری از استان مازندران، نشان طلای این وزن را کسب کرد.
این رقابتها با هدف شناسایی نفرات برتر برای حضور در تیم ملی و تقویت تعاملات ورزشی بین ایران و کره جنوبی برگزار شد .