به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده تداوم استقرار جریانات جنوبی و افزایش رطوبت و رخداد پدیده مه یا مه رقیق تا اواسط روزجمعه در سواحل، مناطق جنوبی، مناطق مرکزی و بخش‌هایی از مناطق غربی و شمالی استان می‌باشد.

محمد سبزه زاری افزود: از اواسط روز جمعه با تغییر سوی جریانات از میزان رطوبت کاسته خواهد شد.

او ادامه داد: از اواسط جمعه تا اواخر شنبه وزش باد در مناطق غربی، جنوبی و تا حدود مرکزی بصورت متوسط همراه با تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود، لذا برخاستن گرد و خاک موقتی نیز در این مناطق دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: دمای هوا تا روز شنبه در استان بین ۳ تا ۴ درجه کاهش پیدا خواهد کرد.