دومین کنگره ملی پژوهش پاک (ترویج صداقت علمی و مبارزه با بدرفتاریهای پژوهشی)، ۲۸ بهمن امسال در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، از محورهای دومین کنگره ملی پژوهش پاک، «کاربرد اخلاقمدارانه هوش مصنوعی در آموزش و پژوهش»، «چالشها و راهکارهای رعایت درستکاری در نشر دانشگاهی»، «مقابله با معامله آثار علمی، بنگاههای خرید و فروش مقالات و پایاننامههای دانشجویی، مجلات سودجو و تأثیر آنها بر درستکاری علم»، «چالشهای فرهنگ سوتزنی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی»، «سیاستگذاریهای ملی و بینالمللی برای پیشگیری از تخلفات پژوهشی»، «نظریههای روانشناختی مرتبط با درستکاری علمی- پژوهشی»، «تامین منابع مالی، دسترسی قانونی و کاهش بدرفتاریهای علمی و پژوهشی» و «نظام آموزش عمومی و نقش آن در شکلدهی نگرش به درستکاری علمی»،هستند.
آخرین مهلت ارسال مقالات به این کنگره ۳۰ دی ماه و اعلام نتایج مقالات ۱۱ بهمن ماه امسال خواهد بود و مقالات برتر در مجله علمی پژوهشی به چاپ خواهند رسید.
دبیرخانه این کنگره در دانشگاه شهید چمران اهواز، خیابان استاد یوسف بیاتفر، واحد ۱۴ ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور است و همچنین علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاع بیشتر به تارنمای کنگره به نشانی https://۲ nccr.scu.ac.ir مراجعه کنند.