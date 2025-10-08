به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان لرستان گفت: دو تن و ۴۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر غیر دارویی در استان امحاء شد.



سرهنگ ایوب علیپور افزود:از ابتدای سال تاکنون در اجرای ۴۰۰ طرح پاکسازی نقاط آلوده و کنترل محورهای مواصلاتی در استان ، ۶۹ تن انواع مواد مخدر در استان کشف و ۳۰ باند تهیه و توزیع مواد مخدر منهدم شده است.



وی با اشاره به اینکه پلیس با تمام توان در برابر سوداگران و سودجویان مواد مخدر خواهد ایستاد،گفت:امنیت مردم خط قرمز پلیس است و اجرای طرح های مبارزه با تهیه و توزیع مواد مخدر به صورت مستمر و با شدت بیشتر در دستور کار پلیس قرار دارد.