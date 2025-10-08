به گزارش خبرگزری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ استاندار اردبیل صبح امروز در همایش یک‌روزه فرمانداران و مدیران کل سیاسی انتخابات شمال‌غرب کشور در سرعین گفت: چهار استان شمالغرب کشور شامل اردبیل ، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان در این همایش گردهم آمدند تا برای برگزاری انتخاباتی باشکوه در هفتمین دوره انتخابات شورا‌های شهر و روستا هم‌اندیشی و هم‌افزایی کنند.

مسعود امامی یگانه با بیان اینکه منطقه شمال‌غرب کشور به ویژه چهار استان حاضر در تقسیمات استانی و شهرستانی یک حوزه فرهنگی و اقتصادی یکپارچه بوده و قرابت فرهنگی، باور‌ها و تعاملات خوبی با یکدیگر دارند افزود: همین خصیصه فرصت ویژه‌ای را فراهم کرده تا بتوانیم در پیشانی ایران اسلامی موقعیت‌های جدیدی را برای منطقه و کشور فراهم آوریم.

وی نقشِ موثرِ استان‌های شمالغرب کشور را در انتخابات ریاست جمهوری یادآور شد و تصریح کرد: استان‌های شمالغرب دروازه ورود به بازار‌های قفقاز، ترکیه، کشور‌های اورآسیا با بازار جمعیتی ۴۰۰ میلیون نفری ست و ما می‌توانیم با برنامه‌ریزیِ منسجم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم و برای اعتلای اقتصادیِ کشور هم بکوشیم.

استاندار اردبیل با بیان اینکه توسعه پایانه‌های مرزی به معرفی ظرفیت‌های بخش کشاورزی کشور منجر خواهد شد اضافه کرد: ما باید با استفاده از فرصت بهبود محور‌های مواصلاتی و تعریف یک زنجیره ارزش منطقه‌ای، ظرفیت فوق‌العاده‌ای را برای گردشگری یکپارچه شمالغرب کشور فراهم کنیم.

امامی یگانه برگزاری انتخابات از سوی وزارت کشور را در این دوره تمام الکترونیک اعلام کرد و یادآور شد: نقش‌آفرینی شمالغرب در انتخابات پیش رو، بیش از پیش خود را نشان خواهد داد و با برگزاری الکترونیک انتخابات شفافیت و سلامت انتخابات بیش از پیش تضمین می‌شود.

وی سناریو‌های مختلف کشور‌ها برای کشورمان را در جنگ ۱۲ روزه یادآور شد و بیان کرد: در مقابل همه این توطئه‌چینی‌ها، هوشیاری ملت ما کابوس بزرگی را برای دشمنان رقم زد و این تنها در سایه همدلی و همبستگی ملت ایجاد شد که نباید از این فرصت اتحاد مقدس غافل شویم.

استاندار اردبیل با تاکید بر اینکه باید در انتخابات پیش رو مرزبندی‌های اجتماعی را کنار گذاشته و با استفاده از فرصت نخبگانی اندیشمندان، آرای خاموش را نیز پای صندوق‌های رأی بیاوریم، ادامه داد: بهره‌گیری از افراد متخصص و توانمند، تجربه استادان دانشگاهی و گروه‌های مختلف می‌تواند این ظرفیت را در کشور فراهم آورد تا بتوانیم با همکاری‌های مشترک موتور محرکه انتخابات را روشن نگه داریم.

وی تاکید مقام معظم رهبری برای برگزاری انتخابات سالم با تکیه بر چهار مؤلفه مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت انتخابات را یادآور شد و افزود: در این چهار حوزه باید بتوانیم با برنامه‌ریزی مناسب و منسجم زمینه مشارکت آحاد مردم و همه جامعه را در انتخابات فراهم کنیم.

امامی یگانه ایجاد گفتمان مشترک در کشور را از طریق فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مهم ارزیابی کرد و گفت: در حوزه‌های متخلف این وحدت و اتحاد مقدس باید زمینه مناسبی را برای یک انتخابات سالم، رقابتی و مشارکتی فراهم آورد تا بتوانیم بار دیگر اعتلای نظام اسلامی را به رخ دنیا بکشیم.