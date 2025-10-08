به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ عبادی رئیس پلیس راه استان با اشاره به عملکرد تخصصی مجموعه انتظامی و همکاری بین‌بخشی دستگاه‌های اجرایی، از کاهش ۲۱ درصدی تصادفات منجر به جرح و ۲۳ درصدی فوتی‌ها در نیمه نخست سال جاری خبر داد.

وی افزود: بر اساس آمار پزشکی قانونی، در شش ماه اول سال، تعداد فوتی‌های ناشی از تصادفات در استان به ۴۷ نفر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۱۴۳ نفر کاهش در مجموع مجروحین و فوتی‌ها ثبت شده است.

سرهنگ عبادی گفت: پلیس راه استان با بیش از ۱۰۰ واحد گشت روزانه در محورهای مواصلاتی، به‌صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت است و با همکاری رسانه‌های تصویری، شنیداری، نوشتاری و فضای مجازی، اقدامات مؤثری در حوزه فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی انجام شده است.

رئیس پلیس راه مازندران ادامه داد: کنترل سرعت و تخلفات رانندگی با بهره‌گیری از ۱۴۵ دوربین ثبت تخلف و ۵۴ دوربین نظارتی انجام می‌شود و طبق برنامه، تا پایان سال، ۴۲ پایه دوربین جدید نیز در محورهای پرتردد نصب خواهد شد.

سرهنگ عبادی با تأکید بر لزوم اصلاح نقاط حادثه‌خیز، حذف بریدگی‌های غیرمجاز و استانداردسازی رمپ‌های ورودی و خروجی محورهای اصلی افزود: انتظار می‌رود دهیاران، اداره کل راهداری و بنیاد مسکن روستایی نیز با اجرای طرح‌های ایمنی، آشکارسازی مسیرها و نصب دوربین‌های کنترلی در محورهای روستایی همکاری بیشتری داشته باشند.

وی گفت: تقویت سیستم‌های نظارتی، به‌روزرسانی زیرساخت‌های ایمنی و مشارکت مردمی از مهم‌ترین عوامل پایداری این روند کاهشی در تصادفات جاده‌ای استان خواهد بود.