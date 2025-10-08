به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده تداوم استقرار جریانات جنوبی و افزایش رطوبت و رخداد پدیده مه یا مه رقیق تا اواسط روز جمعه در سواحل، مناطق جنوبی، مناطق مرکزی و بخش‌هایی از مناطق غربی و شمالی استان است.

همچنین هشدار سطح زرد اداره کل هواشناسی استان خوزستان درباره وزش باد متوسط، همراه با تندباد‌های لحظه‌ای و احتمال رخداد گرد و غبارمحلی و موقتی از ظهر جمعه تا اواخر وقت شنبه در مناطق جنوبی، جنوب غربی، غربی و بخش‌های از مرکز استان صادر شده است.

از اواسط روز جمعه با تغییر سوی جریانات از میزان رطوبت کاسته خواهد شد. همچنین از اواسط جمعه تا اواخر شنبه وزش باد در مناطق غربی، جنوبی و تا حدود مرکزی بصورت متوسط همراه با تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود، لذا برخاستن گرد و خاک موقتی نیز در این مناطق دور از انتظار نیست. دما تا روز شنبه بین ۳ تا ۴ درجه کاهش پیدا خواهد کرد.