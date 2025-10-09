به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گفت: ۳۵ دستگاه ابنیه فنی در جاده‌های اصلی و روستایی خراسان شمالی با ۱۰ میلیارد تومان اعتبار در۶ ماه امسال مرمت و تعمیر شد.

وی افزود: ۶ هزار و ۹۳۸ دستگاه پل در شبکه راه‌های استان وجود دارد که از این تعداد، ۶ هزار و ۵۳۶ دستگاه با دهنه زیر ۶ متر، ۲۰۰ دستگاه با دهنه بین ۶ تا ۱۰ متر و ۲۰۲ دستگاه بالای ۱۰ متر دهنه است.

وی نگهداری سالیانه پل‌ها را حداقل ۵۰ میلیارد تومان برشمرد و اظهارکرد: بیشترین آمار پل مربوط به شهرستان اسفراین با بیش از هزار و ۵۲۹ دستگاه و کمترین آن مربوط به شهرستان فاروج با ۲۸۵ دستگاه است.

معروف با بیان اینکه مشخصات فنی ابنیه فنی جاده‌های استان در سامانه bms ثبت شده است، افزود: ۲ هزار و ۱۰۶ دستگاه ابنیه فنی در جاده‌های اصلی و شریانی، ۳ هزار و ۸۳۸ دستگاه در حاده‌های روستایی و ۹۹۴ دستگاه در جاده‌های فرعی قرار دارد.

به گفته معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان، در ۶ ماه گذشته ۱۲۰ دستگاه ابنیه فنی، تنقیه و بازگشایی شده است.