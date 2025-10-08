بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، احمد حسینپور در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به طرح نشاندار کردن پرداخت مالیات، گفت: این طرح یکی از طرحهای کلان و تحوّلآفرین در نظام مالیاتی کشور است که با هدف افزایش شفافیت، مردمیسازی بودجه و هدفمندسازی منابع مالیاتی اجرایی شده است.
وی یادآور شد: بر اساس طرح نشاندار کردن پرداخت مالیات، مودیان بهویژه مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم میتوانند محل هزینهکردن مالیات پرداختی خود را از میان طرحهای اولویتدار انتخاب کنند.
مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر با بیان اینکه طرح نشاندار کردن پرداخت مالیات نقش مهم و موثر در تکمیل طرحهای نیمه تمام در بخشهای مختلف دارد، افزود: در این راستا حدود ۶۰ درصد از اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح تکمیل محور دالکی کنار تخته از محل مشارکت مؤدیان مالیاتی استان بوشهر و در قالب طرح نشاندار سال جاری تامین شده است.
وی اظهار کرد: از مجموع یک هزار میلیارد ریال اعتبار پیشبینیشده برای اجرای این طرح، با همکاری یکهزار و ۸۶۵ مؤدی مالیاتی تا کنون مبلغی افزون بر ۵۹۵ میلیارد ریال تأمین شده است.
حسینپور با قدردانی از مؤدیان خوشحساب استان بوشهر، اظهار کرد: تحقق ۶۰ درصد از اعتبارات این طرح، بیانگر اعتماد فعالان اقتصادی و مؤدیان مالیاتی به نظام مالیاتی و نقش سازنده آنان در توسعه زیرساختهای استان است.
وی با اشاره به اهداف اجرای طرح نشاندار کردن مالیات، عنوان کرد: این طرح با هدف افزایش شفافیت مالی، پاسخگویی به مؤدیان و تخصیص مالیات هر منطقه به طرحهای عمرانی همان منطقه اجرا میشود.
مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر محور دالکی کنار تخته را یکی از مسیرهای ارتباطی مهم استان عنوان و اضافه کرد: تکمیل این محور ضمن آسان سازی تردد و کاهش سوانح رانندگی، زمینهساز رونق اقتصادی مناطق مرکزی استان را فراهم خواهد کرد.
وی در پایان تصریح کرد: همراهی و اعتماد مؤدیان مالیاتی، پشتوانه اصلی تحقق اهداف توسعهای و عمرانی استان است.