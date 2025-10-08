پخش زنده
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: راهپیمایی «بشارت نصر» در حمایت از ملت مقاوم و قهرمان فلسطین، ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴ پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه با حضور نمازگزاران در سراسر کشور برگزار میشود.
متن اطلاعیه دعوت به شرح زیر است:
غزه قهرمان، در دومین سالگرد عملیات راهبردی طوفان الاقصی و پس از دو سال مقاومت بیامان و ایستادگی تاریخی، به نماد وجدان بیدار بشریت تبدیل و صدای «بشارت نصر» از میان ویرانههای محاصرهشده آن طنینانداز است.
آنچه امروز در این سرزمین شاهدیم گشایش فصلی نو در روایت پیروزی ملتی است که با خون بیش از ۶۰ هزار شهید، معادلات قدرت را در منطقه و جهان را دگرگون و هیمنه پوشالی صهیونیسم جهانی، که با تبلیغات رسانهای و پشتیبانی ناتو شکل گرفته فرو ریخته و قدرت ادعایی آن در عرصههای نظامی، اطلاعاتی و امنیتی را به چالش کشیده و ماشین جنگی رژیم اشغالگر قدس و حامیان غربیاش، پس از دو سال کشتار و ویرانی، در برابر اراده پولادین مقاومت زمینگیر کرده است.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، با پذیرش مشروط طرح آتشبس از موضع اقتدار، وارد مرحلهای نوین از مبارزه شده است. مرحلهای که در آن میدان و دیپلماسی در هم تنیده و مقاومت هوشمند، ترکیبی بینظیر از قدرت سخت و نرم را به نمایش گذاشته است.
این تحول، نقطه عطفی در راهبرد مقاومت و نشانه بلوغ سیاسی و میدانی آن است. با این حال، تجربههای تاریخی نشان میدهد که فریبکاری و بدعهدی رژیم صهیونیستی همواره در کمین است. از اینرو، جامعه جهانی موظف است با عمل به مسئولیتهای قانونی و اخلاقی خود، گامهای مؤثری در راستای توقف نسلکشی در غزه، خروج فوری ارتش اشغالگر، تضمین حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، تسهیل ورود کمکهای بشردوستانه و آغاز بازسازی غزه بردارد. محاکمه آمران و عاملان جنایات جنگی، نسلکشی و جنایات علیه بشریت در نوار غزه، گامی ضروری برای پایان دادن به دههها بیکیفرمانی رژیم صهیونیستی است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن گرامیداشت پایداری ملت قهرمان غزه، از عموم مردم مؤمن و آگاه ایران اسلامی در تمامی استانها دعوت مینماید تا در راهپیمایی سراسری «بشارت نصر»، پس از اقامه نماز عبادیـسیاسی جمعه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴، حضور یابند.