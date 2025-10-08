مصطفی طاهری، نایب‌رئیس فراکسیون هوش مصنوعی از احتمال نهایی شدن این طرح تا دو هفته آینده و ارسال آن به شورای نگهبان خبر داد.

مصطفی طاهری نائب رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: پیش‌بینی می‌شود طرح ملی هوش مصنوعی تاحداکثر دو هفته نهایی شده و به شورای نگهبان ارسال شود. قرار است یکشنبه جلسه‌ای فراتر از این قانون برگزار شود تا درباره اهمیت هوش مصنوعی و نکات مطرح‌شده بحث شود. پس از آن، بررسی دستور اصلی ادامه خواهد یافت. امید است با همکاری نمایندگان، این فرآیند در سریع‌ترین زمان ممکن به پایان برسد.

نائب رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس درباره بررسی ماده اول طرح ملی هوش صمنوعی در صحن علنی مجلس بیان کرد: امروز دستور شورای ملی هوش مصنوعی در صحن علنی مجلس بررسی شد. ماده اول این قانون که مربوط به تعاریف است، به دلیل جدید بودن موضوع، شامل تعداد زیادی تعریف نسبت به قوانین متعارف است. تقریباً کل وقت امروز صرف بررسی پیشنهادات نمایندگان در بخش تعاریف شد و هنوز ماده ۱ به پایان نرسیده است.

طاهری درخصوص سابقه طرح و روند بررسی آن اضافه کرد: کلیات طرح قانون هوش مصنوعی در خرداد ماه یا اواخر اردیبهشت تصویب شد. پس از آن، به مدت حدود چهار ماه برای بررسی جزئیات و پیشنهادات نمایندگان، طرح به کمیسیون مجدد ارجاع شد.

نائب رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس درباره زمینه شکل‌گیری طرح در مجلس افزود: بر اساس ماده ۶۵ قانون برنامه، دولت موظف بود ظرف حداکثر ۶ ماه بعد از تصویب قانون برنامه هفتم لایحه مربوط به هوش مصنوعی را در راستای مصوبات شورای عالی فرهنگی تهیه و تقدیم کند.اما با توجه به عدم تحقق این امر، مجلس شورای اسلامی طرحی را برای قانون‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی در دستور کار قرار داد.