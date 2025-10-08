پخش زنده
در پایان اجلاس فرماندهان نیروی دریایی ارتش کشورهای ساحلی دریای خزر، سند همکاریهای جامع راهبردی دریای خزر به امضاء فرماندهان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان رسید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سنپترزبورگ، این سند در راستای اراده مقامات عالی کشورهای ساحلی دریای خزر مبنی بر تحکیم و تقویت مناسبات همهجانبه، بویژه در زمینه امنیت پایدار در این پهنه آبی، به امضا رسید.
براساس مفاد این سند، هیچ کشور خارجی یا قدرت فرامنطقهای اجازه مداخله در امور داخلی دریای خزر را نخواهد داشت.
فرماندهان نیروی دریایی ارتش کشورهای ساحلی خزر تاکید کردند، این دریا متعلق به پنج کشور ساحلی است و براین اساس تامین امنیت و مسائل مرتبط با دریای خزر، تنها با تصمیم کشورهای ساحلی انجام میشود.