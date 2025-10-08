در اقدامی تحسین‌برانگیز و سرشار از حس نوع‌دوستی، جمعی از آرایشگران سرابله‌ای با سفر به روستای محروم پیازآباد از توابع شهرستان هلیلان، روزی متفاوت و خاطره‌انگیز را برای کودکان این منطقه رقم زدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ آرایشگران سرابله‌ای با هدف خدمت‌رسانی داوطلبانه و بدون چشم‌داشت مالی، اقدام به اصلاح سر و صورت نوجوانان و جوانان روستا کردند و لبخند را بر چهره‌های آن‌ها نشاندند.

اهالی روستای پیازآباد با استقبال گرم و قدردانی از آن ها، این اقدام را نمادی از توجه به مناطق کمتر برخوردار و تلاشی برای کاهش فاصله‌های اجتماعی دانستند.

این حرکت می‌تواند الگویی الهام‌بخش برای سایر صنوف و گروه‌های مردمی باشد؛ تا با اقدامات مشابه، گامی در مسیر ارتقای کیفیت زندگی مردم در نقاط محروم باشد.