فرماندار دامغان به متقاضیان طرح مسکن ملی که زمین دریافت کرده ولی اقدام به ساخت نکرده‌اند، هشدار داد قرار داد آنها لغو خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، نوچه ناسار فرماندار دامغان در جلسه بررسی مشکلات طرح مسکن ملی گفت: در سایت ۴۸ هکناری بیش از یک هزار و ۲۰۰ قطعه زمین برای ساخت ساختمان به صورت ویلایی به متقاضیان واگذار شده است.

وی با بیان اینکه دریافت کنندگان زمین تاکنون اقدامی برای ساخت نکرده اند گفت : مقرر شده قرارداد این افراد لغو و زمین پس از بازپس گیری به افراد دیگر واگذار شود.

فرماندار دامغان افزود: به متقاضیان ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌شود که باید زودتر در بانک‌ها تشکیل پرونده بدهند

وی همچنین تسریع در پرداخت وام بانکی و تکمیل زیر ساخت‌های آب ، برق و گاز این زمین ها را خواستار شد.