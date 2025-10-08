پخش زنده
امروز: -
فرماندار دامغان به متقاضیان طرح مسکن ملی که زمین دریافت کرده ولی اقدام به ساخت نکرده اند هشدار داد قرار داد آنها لغو خواهد شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، نوچه ناسار فرماندار دامغان در جلسه بررسی مشکلات طرح مسکن ملی گفت: در سایت ۴۸ هکناری بیش از یک هزار و ۲۰۰ قطعه زمین برای ساخت ساختمان به صورت ویلایی به متقاضیان واگذار شده است.
وی با بیان اینکه دریافت کنندگان زمین تاکنون اقدامی برای ساخت نکرده اند گفت : مقرر شده قرارداد این افراد لغو و زمین پس از بازپس گیری به افراد دیگر واگذار شود.
وی افزود: به متقاضیان ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت میشود که باید زودتر در بانکها تشکیل پرونده بدهند
وی همچنین تسریع در پرداخت وام بانکی و تکمیل زیر ساختهای آب ، برق و گاز این زمین ها را خواستار شد.