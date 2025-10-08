تخصیص ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تأمین تجهیزات و خودروهای امدادی
رئیس جمعیت هلالاحمر با اشاره به افزایش اعضای داوطلب هلالاحمر، گفت: ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تأمین تجهیزات و خودروهای امدادی اختصاص یافته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر در نشست خبری با قدردانی از تلاشهای بیوقفه امدادگران و داوطلبان این جمعیت گفت:از حضور پررنگ همکاران در جلسات و برنامههای مختلف متشکرم. واقعاً زحمات زیادی کشیده شده و محبتهای فراوانی از سوی نیروهای ایثارگر هلالاحمر صورت گرفته است. تکلیف ما بود که این جلسه را برای مرور دستاوردها و اقدامات ششماهه نخست سال برگزار کنیم.
ثبت بیش از ۲۱ هزار حادثه در کشور از ابتدای سال
وی افزود: در این مدت، جمعیت هلالاحمر حوادث تلخ و شیرین بسیاری را تجربه کرده است. خوشبختانه با همت و فداکاری نیروهای امدادی، خدمات قابل قبولی در حوزههای مختلف ارائه شده است. از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲۱ هزار حادثه در کشور ثبت شده که از این میان، حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ مورد حوادث ترافیکی بوده است؛ یعنی نزدیک به نیمی از کل حوادث ثبتشده مربوط به تصادفات جادهای است.
کولیوند خاطرنشان کرد: این آمار نشان میدهد که موضوع ایمنی جادهها و امدادرسانی سریع در سوانح ترافیکی همچنان از اولویتهای اصلی جمعیت هلالاحمر است. از همه همکاران عزیز میخواهم همچون گذشته با تلاش و همدلی، در جهت بهبود خدمات امدادی و ارتقای سطح آمادگی در حوادث گام بردارند.
وی افزود:در مجمع ۴۵۹ نفر از خدمات امدادی و حمایتی جمعیت هلالاحمر بهرهمند شدهاند. به طور میانگین، هر ماه حدود ۳۵۰۰ حادثه در کشور رخ میدهد؛ یعنی روزانه نزدیک به ۱۱۵ حادثه و ماهیانه حدود ۷۶۵۰ نفر تحت تأثیر این حوادث قرار میگیرند. تاکنون ۱۸۶۶ مورد از این حوادث بهصورت دقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
رئیس جمعیت هلالاحمر با تأکید بر نقش آگاهی عمومی در کاهش حوادث گفت:از اصحاب رسانه تقاضا دارم در افزایش اطلاعرسانی و فرهنگسازی در زمینه ایمنی و امداد کمک کنند؛ چراکه هر چه سطح آگاهی مردم بالاتر برود، میزان مراقبت و پیشگیری نیز افزایش خواهد یافت و در نتیجه حوادث کمتری را شاهد خواهیم بود.
کولیوند در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیتهای بشردوستانه جمعیت اشاره کرد و گفت:در قالب کاروانهای سلامت، جمعیت هلالاحمر خدمات درمانی و بهداشتی را به مناطق کمتر برخوردار اعزام کرده و در این مدت ۱۴۳ هزار و ۵۱۵ نفر از این خدمات بهرهمند شدهاند. این خدمات ارزشمند با همکاری داوطلبان فداکار انجام شده است؛ بسیاری از این داوطلبان حتی به نیابت از خانوادههای خود، به دیدار و یاری نیازمندان رفتهاند و در مجموع ۱۴۱۳ نفر را مورد حمایت و ملاقات قرار دادهاند.
وی همچنین از اجرای طرح «بانک امانات تجهیزات پزشکی و زیستی» در جمعیت خبر داد و گفت:این طرح در ۱۱ استان کشور آغاز شده و تاکنون بیش از ۲ هزار مورد تجهیزات و اقلام پزشکی و زیستی از طریق این بانک در اختیار نیازمندان قرار گرفته است. علاوه بر تحویل تجهیزات، در این طرح آموزشهای لازم نیز به خانوادهها و بیماران ارائه میشود تا استفاده بهینه از امکانات فراهم شود.
کولیوند تأکید کرد: جمعیت هلالاحمر با روحیه ایثارگری و تلاش مستمر امدادگران و داوطلبان خود، همواره در کنار مردم است و با گسترش آموزشها، ارتقای آمادگی و توسعه خدمات، در مسیر کاهش آلام انسانی و افزایش تابآوری جامعه گام برمیدارد.
ارائه بیش از ۲ میلیون و ۸۹۴ هزار خدمت سلامتمحور
رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به بهرهگیری از فناوریهای نوین در آموزش و خدمترسانی، گفت: در ششماهه نخست سال جاری، جمعیت هلالاحمر توانسته است با استفاده از فناوریهای جدید و روشهای نوین آموزشی، خدمات گستردهای را به مردم ارائه کند. بیش از ۷ میلیون نفر از آموزشهای این جمعیت بهصورت مجازی بهرهمند شدهاند که نشاندهنده تحول در شیوههای آموزشی و استفاده مؤثر از زمان و منابع است.
وی افزود: علاوه بر این، بیش از ۵ میلیون نفر آموزشهای حضوری در مدارس، محلهها و مساجد دریافت کردهاند و حدود ۸۰۰ هزار نفر نیز در قالب آموزشهای تخصصی و مهارتی، در مراکز جمعیت هلالاحمر تحت آموزش قرار گرفتهاند. این آموزشها نقش مهمی در ارتقای آمادگی عمومی و کاهش خطرات حوادث ایفا میکند.
رئیس جمعیت هلالاحمر در ادامه گفت: در مجموع، طی این مدت بیش از ۲ میلیون و ۸۹۴ هزار خدمت سلامتمحور در داخل و خارج از کشور ارائه شده است؛ خدماتی که فراتر از برنامههای مستمر سالانه بوده و بیانگر گسترش دامنه فعالیتهای جمعیت در سطح ملی و بینالمللی است.
کولیوند با اشاره به توسعه عضویت در جمعیت خاطرنشان کرد:خوشبختانه با جذب نیروهای جدید، تعداد جوانان داوطلب هلالاحمر به حدود ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر رسیده است. بر اساس برنامهریزی انجامشده، هدفگذاری ما دستیابی به جامعه هدف ۲۰ میلیون نفری در حوزه آموزش و مشارکت مردمی است.
استفاده از هوش مصنوعی و فناوریهای نو در مدیریت عملیات امدادی
وی در بخش دیگری از سخنان خود به هوشمندسازی فعالیتها اشاره کرد و گفت:جمعیت هلالاحمر با بهرهگیری از هوش مصنوعی و فناوریهای نو گام بزرگی در مسیر هوشمندسازی برداشته است. استفاده از نرمافزارهای هوشمند در مدیریت عملیات، رصد ناوگان امدادی، پایش میزان سوخت و وضعیت توقف خودروها، از جمله اقداماتی است که موجب افزایش دقت، سرعت و بهرهوری در امدادرسانی شده است.
کولیوند با قدردانی از تلاش همکاران، داوطلبان و مدیران استانی گفت: توسعه فناوری، افزایش سطح آموزش، و ارتقای کیفیت خدمات، از ارکان اصلی جمعیت هلالاحمر در مسیر خدمترسانی هوشمند و کارآمد به مردم است. انشاءالله با تداوم این مسیر، بتوانیم شاهد گسترش بیش از پیش خدمات داوطلبانه و امدادی در کشور باشیم.
رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، در تشریح تازهترین فعالیتها و تعاملات بینالمللی این جمعیت گفت: در پی حوادث اخیر، بیش از ۹۰ کشور جهان از طریق شبکههای هلالاحمر و صلیبسرخ، پیامهای همدردی، ابراز تأسف و اعلام همبستگی به جمهوری اسلامی ایران ارسال کردند. همچنین ۱۹ جمعیت ملی بهصورت مستقیم با ما نامهنگاری رسمی داشتند و برای اعزام کمک و همکاری بشردوستانه اعلام آمادگی کردند.
رئیس جمعیت هلالاحمر با اشاره به جانفشانی امدادگران گفت: متأسفانه در ایام اخیر، پنج نفر از امدادگران عزیز در حین عملیات امدادی به شهادت رسیدند و همین هفته نیز دو امدادگر فداکار هنگام نجات یک بانوی گرفتار در حادثه، جان خود را از دست دادند. این ایثارگریها نشان میدهد که اعضای جمعیت چگونه با ازخودگذشتگی، برای نجات جان دیگران جانفشانی میکنند.
وی همچنین اظهار داشت: جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران همواره آماده است تا در داخل و خارج از کشور به عنوان یک نیروی انسانی مؤمن، متخصص و ایثارگر عمل کند. در همین راستا، بهتازگی یک تیم ۹ نفره از ایران برای مشارکت در مأموریتهای بینالمللی اعزام شده است.
وی با اشاره به تأمین تجهیزات و خودروهای امدادی گفت: بر اساس برنامه مصوب، حدود ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تأمین تجهیزات و اقلام امدادی تخصیص یافته است. همچنین بیش از یکهزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو امدادی با مجوز رسمی وارد کشور خواهد شد تا در ناوگان فرماندهی و عملیات به کار گرفته شود.
کولیوند ضمن قدردانی از رئیسجمهور محترم و آقای محمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت:حمایتهای دولت در تأمین منابع و تسهیل واردات تجهیزات، نقش مهمی در ارتقای توان جمعیت داشته است. انصافاً آقای محمدی محور خدمترسانی مؤثری بودهاند و از ایشان و همه اعضای دولت صمیمانه تشکر میکنم.
رئیس جمعیت در ادامه از اجرای طرحی جدید برای تقویت شبکه داوطلبی خبر داد و گفت: طرح داوطلبان معتمد محله با محوریت آموزش، توانمندسازی و مشارکت اجتماعی در استانها آغاز شده است. این طرح از استانهای کردستان و سمنان شروع شده و بهزودی در سایر استانها نیز اجرا خواهد شد. در این طرح، با همکاری مساجد، شوراهای محلی و داوطلبان، نقاط نیازمند خدمات مشخص و برای هر منطقه جدول برنامهریزی خدماتی تدوین میشود.
کولیوند همچنین گفت:جمعیت هلالاحمر امروز به لطف تلاش داوطلبان، حمایت دولت و اعتماد مردم، در مسیر تحول، فناوریمحوری و خدمترسانی هوشمند قرار دارد. هدف ما این است که با گسترش آموزشها و افزایش توان عملیاتی، در هر نقطه از کشور، مردم احساس امنیت و آرامش داشته باشند.