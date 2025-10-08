پخش زنده
امروز: -
دغدغههای صیادان با تاکید بر صید مسئولانه و رعایت قوانین، برای اخذ تصمیمات لازم و فوری بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرپرست ادارهکل شیلات خوزستان، در نشست با صیادان و بهرهبرداران آبادان و اروندکنار، بر ضرورت صید مسئولانه و رعایت مقررات تأکید و اعلام کرد: مشکلات جامعه صیادی به قیت فوریت بررسی و پیگیری خواهد شد.
سید شریف موسوی مهمترین موضوعات مطرحشده شامل تأمین سوخت شناورها، لایروبی بنادر و روند صدور مجوزها مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به اهمیت فعالیت صیادان و ساحلنشینان اظهار کرد: استان خوزستان یکی از مهمترین استانها در زمینه صید آبزیان است و معیشت بخش عمدهای از جامعه ساحلنشین به دریا وابسته است. بهرهبرداران باید به مقررات و محدودیتهای صید توجه کنند تا ذخایر آبزیان حفظ شود.
موسوی افزود: رسیدگی به مشکلات جامعه صیادی در اولویت قرار دارد و از برنامههای در دست اقدام برای ساماندهی ناوگان صیادی، لایروبی بنادر، بهروزرسانی مجوزها، تسهیل تأمین سوخت و حمایت از تعاونیها و تشکلهای صیادی خبر داد.
سرپرست شیلات خوزستان بر ضرورت صید مسئولانه تأکید کرد و گفت: صیادان باید به حفظ ذخایر آبزی و رعایت اصول زیستمحیطی متعهد باشند؛ حرفه صیادی تنها یک شغل نیست، بلکه میراثی است که باید به نسلهای آینده منتقل شود.
وی پس از شنیدن مسائل و دغدغههای صیادان، تصمیمات لازم را بهصورت فوری اتخاذ و دستورات مربوطه را صادر کرد و قول مساعد داد که مشکلات مطرحشده بهصورت ویژه پیگیری شود.