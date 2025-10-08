به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی در همایش روز روستا و عشایر در ساری، از طرح جدید این وزارتخانه برای افزایش تولید گوشت قرمز و محصولات دامی خبر داد و گفت: در صدد هستیم با اختصاص کنسانتره دامی ویژه به مناطق روستائی و عشایر کشور تولید گوشت قرمز را افزایش دهیم.

حیدری افزود: تقریبا همه کارخانه های تولید دام و خوراک طیور کشور از تکنولوژی های به روز دنیا برخوردارند.

در این همایش که به میزبانی قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه کربلای مازندران برگزار شد شیوه های علمی پرورش دام در مناطق روستائی و عشایری با ارائه سخنرانی های کاربردی و تخصصی به دامپروران استان آموزش داده شد.

قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه کربلای مازندران پارسال ۵ هزار تن خوراک دام یارانه ای را در ۵۰۰ نقطه محروم استان توزیع کرد.

گزارش از دیوارگر