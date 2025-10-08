معاونت ورزش در حوزه قهرمانی، در همایش مشترک دانش‌افزایی مدیران فوتبال کشور از فدراسیون فوتبال برای برگزاری این همایش، بر نقش حیاتی ورزش در تقویت کشور و اهمیت تلفیق ارزش‌های فرهنگی و ورزشی تأکید کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سید شروین اسبقیان، معاون ورزش در حوزه قهرمانی در آغاز سخنرانی خود از برگزارکنندگان همایش و شرکت‌کنندگان قدردانی کرد و گفت: «خدا را شاکرم که امروز در جمع فوتبال دوستان، باشگاه‌ها، روسای هیأت‌های استانی، دست‌اندرکاران فوتبال، سازمان لیگ، مربیان و داوران حضور دارم.

وی با اشاره به حضور چهره‌هایی همچون، رییس سازمان لیگ فوتبال، مدیرعاملان باشگاهها، روسای هیات‌های فوتبال، اعضای هیات رییسه و دیگر مدعویون، از کمک‌ها و رهنمود‌های ایشان تقدیر کرد و تشکر ویژه‌ای از مهندس تاج و همکاران فدراسیون فوتبال به‌خاطر برگزاری این همایش مشترک و بزرگ دانش افزایی ابراز داشت.

اسبقیان پیام رهبر معظم انقلاب را مبنای صحبت‌های خود قرار داد و گفت: رهبر عزیز فرمودند ورزش، کاری اساسی و جدی است. وی افزود: این فرمایش در زمانی مطرح شد که رخداد‌های حساس کشور در زمان دفاع ۱۲ روزه رخ نداده بود، اما اکنون روشن شده که ورزش چه نقش مهمی در وحدت ملی و ارتقای ارزش‌های فرهنگی دارد.

او ادامه داد: ایران قوی باید ورزش قوی داشته باشد.

اسبقیان بر مسئولیت خُرد و کلان نهاد‌های ورزشی تأکید کرد و گفت: تعامل و هم‌افزایی میان باشگاه‌ها، فدراسیون و دیگر نهاد‌ها زمانی که موضوع ملی می‌شود ضروری است؛ رنگ‌های باشگاهی وقتی کنار هم قرار می‌گیرند، قدرت ملی شکل می‌گیرد.

وی افزود: راهیابی به مسابقات بین‌المللی و المپیک نیازمند برنامه‌ریزی، حمایت و نقش‌آفرینی باشگاه‌هاست.

معاونت قهرمانی نسبت به برخی ناهنجاری‌ها و سوءاستفاده‌های مالی هشدار داد و مثال‌هایی از پرداخت‌های نامتعارف به بازیکنانی که حتی فرصت حضور در میدان پیدا نکرده‌اند را مطرح کرد. او اعلام کرد وزارت ورزش و نمایندگان پارلمانی مجلس بر مسائل مالی و قرارداد‌های باشگاهی نظارت خواهند داشت و در صورت لزوم با همکاری فدراسیون و دیگر مراجع تصمیم‌گیری خواهد شد.

اسبقیان ضمن تأکید بر اهمیت زیرساخت‌ها گفت: افتتاح استادیوم‌ها و تسریع در عملیات عمرانی از اولویت ورزارت ورزش و جوانان است. باید اطلاعات دقیق از بازسازی و به‌روزرسانی استادیوم‌ها جمع‌آوری و پیگیری شود.

معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان به نقش کانون‌های هواداری پرداخت و یادآور شد: این نهاد‌ها صرفاً تشویق‌کننده نیستند بلکه باید جنبه‌های فرهنگی و تربیتی را نیز دنبال کنند و آموزش ببینند تا نقش هدایتگری فرهنگی در ورزش را ایفا کنند.

اسبقیان در پایان تاکید کرد: مسئولیت‌های ورزشی «خطیر و مقدس» است و همه دست‌اندرکاران ورزشی باید با یک‌پارچگی و احساس مسئولیت ملی در مسیر پیشرفت ورزش کشور گام بردارند.