شرایط مطلوبِ ذخایر کالاهای اساسی خانوادهها در اردبیل
معاون امور هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: در حال حاضر ذخایر کالاهای اساسی استان در بهترین شرایط است و کمبودی در بازار مشاهده نمیکنیم.
به گزارش خبرگزری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ بهروز خلیلی افزود: با وجود جوسازیها و برخی شایعاتِ دلالان و واسطهگران، فراوانی عرضه کالاهای اساسی به ویژه نیازهای ضروریِ مردم را شاهد هستیم و گشتهای کنترلی در حال نظارت بر قیمتها و عرضه کالاها هستند تا سودجویان به دنبال فرصتطلبی برای افزایش ناگهانی قیمتها نباشند.
وی گفت: با فعالیتِ واحدهای تولید و کشتارِ طیور، شرایط آرامی را در عرضه مرغ و تخم مرغ در شهر اردبیل و شهرستانها داریم و این وضع نشاندهنده ثَبات قیمت بر اساس عرضه و تقاضا و اعلام قیمتهای رسمی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل تصریح کرد: بازرسان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی در قالب گشت و کنترلهای مستمر سعی می کنند با رصد و پایش بازار، جلوی تخلف های احتمالی را بگیرند.
خلیلی همچنین ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ظرفیتهای مرزی را در حمایت از سرمایهگذاری و تولید در بخشهای کشاورزی، صنعتی، معدنی و گردشگری یادآور شد و گفت: در حوزه کشاورزی سند اصلاح الگوی کشت، سند اجرایی برای نظام بهره برداران است و ارتقای بهره وری آب و توسعه آبیاری به روز، ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی جز رویکردهای اصلی است.