به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول گروه بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه ۵۶.۷۳ درصد از موارد حیوان گزیدگی در استان ناشی از گزش سگ و ۴۰.۸۲ درصد ناشی از گربه بوده است.

رضا فدایی افزود: ۰.۰۷ درصد گزش‌ها توسط گرگ، ۰.۰۵ درصد توسط شغال، ۰.۱۳ درصد توسط روباه، ۰.۸۸ درصد توسط سایر حیوانات اهلی مانند گاو، گوسفند، بز، شتر، اسب، الاغ و قاطر و ۱.۳۲ درصد نیز توسط سایر حیوانات وحشی نظیر خرس، خفاش، گراز، راکن، راسو و موش صحرایی گزارش شده است.

وی ادامه داد: درصد موارد گزش ناشی از سگ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷.۳۷ درصد کاهش یافته و از ۶۴.۱ درصد به ۵۶.۷۳ درصد رسیده است و در مقابل، گزش گربه‌ها با افزایش ۷.۹۲ درصدی از ۳۲.۸ درصد به ۴۰.۷۲ درصد رسیده است.

مسئوول گروه بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون هیچ مورد مرگی ناشی از حیوان گزیدگی یا بیماری هاری در استان گزارش نشده است.

فدایی افزود: بیشترین موارد حیوان گزیدگی مربوط به گروه سنی ۳۱ تا ۴۰ سال بوده که ۱۹.۱۵ درصد کل موارد را شامل می‌شود.