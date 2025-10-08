پخش زنده
حیوان گزیدگی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول گروه بیماریهای واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه ۵۶.۷۳ درصد از موارد حیوان گزیدگی در استان ناشی از گزش سگ و ۴۰.۸۲ درصد ناشی از گربه بوده است.
رضا فدایی افزود: ۰.۰۷ درصد گزشها توسط گرگ، ۰.۰۵ درصد توسط شغال، ۰.۱۳ درصد توسط روباه، ۰.۸۸ درصد توسط سایر حیوانات اهلی مانند گاو، گوسفند، بز، شتر، اسب، الاغ و قاطر و ۱.۳۲ درصد نیز توسط سایر حیوانات وحشی نظیر خرس، خفاش، گراز، راکن، راسو و موش صحرایی گزارش شده است.
وی ادامه داد: درصد موارد گزش ناشی از سگ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷.۳۷ درصد کاهش یافته و از ۶۴.۱ درصد به ۵۶.۷۳ درصد رسیده است و در مقابل، گزش گربهها با افزایش ۷.۹۲ درصدی از ۳۲.۸ درصد به ۴۰.۷۲ درصد رسیده است.
مسئوول گروه بیماریهای واگیر مرکز بهداشت استان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون هیچ مورد مرگی ناشی از حیوان گزیدگی یا بیماری هاری در استان گزارش نشده است.
فدایی افزود: بیشترین موارد حیوان گزیدگی مربوط به گروه سنی ۳۱ تا ۴۰ سال بوده که ۱۹.۱۵ درصد کل موارد را شامل میشود.