به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «محسن طرزطلب»، با تشریح جزئیات طرح‌های آماده افتتاح در سراسر کشور گفت: همگام با اجرای پویش ملی ایران آباد، بهره برداری ۲۰۴ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سراسر کشور با ارزش سرمایه گذاری بالغ بر ۶۱۲۰ میلیارد تومان در سراسر کشور، امروز (چهارشنبه، ۱۶ مهر) ­با حضور عباس علی آبادی، وزیر نیرو در محل ستادی وزارت نیرو آغاز می‌شود.

رئیس ساتبا بیان کرد: نیروگاه‌های آماده افتتاح شامل ۱۳۵ مگاوات با سرمایه گذاری بخش خصوصی و ۶۹ مگاوات با سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی خواهد بود. همچنین به صورت همزمان سامانه‌های مقیاس کوچک حمایتی در سراسر کشور به ظرفیت ۱۹.۴ مگاوات به بهره برداری می‌رسد.

بنابر این گزارش، این نیروگاه‌های خورشیدی در سراسر کشور و به ویژه استان‌های آذربایجان شرقی با ظرفیت ۵۲ مگاوات، ۱۳.۵ مگاوات در استان البرز، ۳۲.۶ مگاوات در استان اصفهان، ۰.۸ مگاوات در استان بوشهر، ۸.۸ مگاوات در استان خراسان رضوی، ۰.۹۹ مگاوات در استان خراسان جنوبی، ۲ مگاوات در استان خراسان شمالی، ۲۱ مگاوات در استان سمنان، ۴ مگاوات در استان فارس، ۶ مگاوات در استان قزوین، ۶ مگاوات در استان قم، ۲۰ مگاوات در استان مرکزی و ۱۷ مگاوات در استان یزد آماده افتتاح هستند.