به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ یوسف مغروری گفت: بودجه امسال شهرداری بجنورد ۲۵ هزار میلیارد تومان بسته شده است.

وی با اشاره به عملکرد هزینه‌ای شهرداری گفت: میزان هزینه‌های شهرداری بجنورد در این مدت ۶ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان بوده که معادل ۵۱ درصد مصارف نیمه نخست سال است.

وی همچنین از تحقق بخشی از منابع مالی از محل اوراق اسلامی خبر داد و گفت: امسال ۲ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح تقاطع غیرهمسطح خرمشهر و ۷۰۰ میلیارد تومان برای توسعه حمل‌ونقل عمومی اختصاص یافته است.