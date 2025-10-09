پخش زنده
عضو شورای اسلامی شهر بجنورد گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۸ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان از درآمد پیشبینیشده شهرداری بجنورد معادل ۶۹ درصد محقق شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ یوسف مغروری گفت: بودجه امسال شهرداری بجنورد ۲۵ هزار میلیارد تومان بسته شده است.
وی با اشاره به عملکرد هزینهای شهرداری گفت: میزان هزینههای شهرداری بجنورد در این مدت ۶ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان بوده که معادل ۵۱ درصد مصارف نیمه نخست سال است.
وی همچنین از تحقق بخشی از منابع مالی از محل اوراق اسلامی خبر داد و گفت: امسال ۲ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح تقاطع غیرهمسطح خرمشهر و ۷۰۰ میلیارد تومان برای توسعه حملونقل عمومی اختصاص یافته است.