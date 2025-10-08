پخش زنده
مدیر عامل آب و فاضلاب کشور گفت : ۶۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای تامین آب آشامیدنی روستایی کشور اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در دیدار استاندار گلستان و دبیر مجمع نمایندگان گلستان در گرگان گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۴ علاوه بر اعتبارات داخلی صنعت آب و فاضلاب حدود ۶۸۰ میلیارد تومان برای بخش آب آشامیدنی روستایی کشور اختصاص یافته است.
هاشم امینی افزود: بخشی از این اعتبار از طریق قرار گاه امام حسن مجتبی (ع) سپاه پاسداران و بخشی از آن از طریق پیمانکاران بخش خصوصی هزینه خواهد شد.
وی درباره طرحهای فاضلاب شش شهر استان گفت: حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار در قانون بودجه امسال اعتبار در نظر گرفتهایم که علاوه بر اعتبارت ماده ۵۶ قانون بودجه به شهرهای علی آباد کتول و فاضل آباد تزریق خواهد شد.
امینی گفت: حدود ۲۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات تنش آبی به استان گلستان اختصاص یافته است.
استاندار گلستان در این دیدار گفت: با توجه به اینکه طرحهای بخش فاضلاب استان گلستان کمتر از ۲۲ درصد پیشرفت داشته که از ۵۶ درصد میانگین پیشرفت طرحهای کشوری بسیار کمتر است امیدواریم با ۳۲۰ میلیارد تومان اعتبارات امسال استان بخشی از مشکلات شهرهای گنبد کاووس، آزادشهر، علی آباد کتول و رامیان رفع شود.
علی اصغر طهماسبی افزود: با توجه به اینکه ۹۶ درصد آب آشمامیدنی استان از آبهای زیر زمینی تامین میشود مجوز آب شیرین کن استان را اخذ کردهایم که امیدواریم با سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرایی شود.
عبد الحکیم آق ار کاکلی ،دبیر مجمع نمایندگان استان هم از پی گیری اعتبارات تکمیل سد نرم آب چهل چای خبر داد.