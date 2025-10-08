در آستانه ۱۷ مهر، روز جهانی تخم مرغ در مدارس استان همدان جشنی به منظور آگاهی بخشی برای این ماده غذایی ارزشمند برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این مراسم امروز با حضور ۴۵۰ نفر از دانش آموزان مدرسه ایروانی همدان برگزار شد.

روز جهانی تخم مرغ چند سالی می‌شود که در مدارس از اهمیت بالایی برخوردار شده است، در مدرسه به دانش آموزان آموزش داده می‌شود که تخم مرغ را در سفره غذایی خود قرار دهند و در هر روز یک تخم مرغ را به هر صورت آب پز و یا سرخ شده میل کنند.

تخم مرغ به لحاظ منبع غذایی یک غذای کامل به حساب می‌آید و برای رشد جسمی و مغزی کودکان بسیار مفید بوده و دارای پروتئین و اسید‌های آمینه ضروری برای بدن است.

رضا بهراملو، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه روزانه بین ۵۵ تا ۶۰ تن در استان همدان تخم مرغ تولید می‌شود، گفت: استان همدان با داشتن ۲۵ واحد فعال مرغ تخمگذار سهم بسزایی در تولید تخم مرغ دارد.