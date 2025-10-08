به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: در شهریورماه امسال نزدیک به سه میلیون وسیله نقلیه درمحور‌های ارتباطی استان تردد کرده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال، ۲۳ درصد در تردد‌های برون‌استانی کاهش نشان می‌دهد.

بهزاد حسن زاده افزود: در این مدت بیش از ۷۲ هزار مورد تخلف رانندگی شناسایی شده که بخش عمده آنها مربوط به تجاوز از سرعت مجاز و حرکت با بیش از ۳۰ کیلومتر بالاتر از حد مجاز بوده است.

حسن زاده تصریح کرد: محور سلماس–ارومیه با ثبت روزانه حدود ۲۸ هزارتردد، پرترددترین محور استان در این مدت بوده است.

وی، با اشاره به حضور خودرو‌های غیربومی در استان گفت: در شهریور ماه، ۹ هزار و ۶۹۷ وسیله نقلیه معادل ۱۲ درصد از کل خودرو‌های غیربومی، بین یک تا سه روز در استان توقف داشته‌اند.

حسن زاده اظهارکرد: در این مدت بیش از پنج میلیون پلاک خودرو در محور‌های استان ثبت شد که حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار پلاک متعلق به وسایل نقلیه شخصی بوده است.

وی افزود: در شهریور ماه هفت میلیون وسیله نقلیه متعلق به استان در سایر استان‌ها شناسایی شدند که استان‌های آذربایجان‌شرقی، زنجان و قزوین بیشترین سهم را در مقاصد سفر به خود اختصاص دادند.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی تأکید کرد: آمار بالای تخلفات رانندگی درمحور‌های استان بیانگرضرورت برخوردجدی و برنامه‌ریزی ویژه از سوی نهاد‌های مسئول برای ارتقای ایمنی ترافیک است.