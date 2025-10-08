پخش زنده
امروز: -
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان سردشت با حضور در منزل شهید نوزاد رمضانی، از مقام والای شهیدان تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سردار صمد محمدعلیزاده در این دیدار با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش امروز کشور مرهون ایثار و جانفشانی شهداست، گفت: تکریم خانوادههای معظم شهدا وظیفهای همیشگی است و راه آنان چراغ هدایت نسلهای آینده خواهد بود.
وی افزود: شهدا با نثار جان خود، از مرزهای جغرافیایی و اعتقادی میهن دفاع کردند و امروز ما وظیفه داریم در مسیر آرمانهای آنان گام برداریم.
شهید نوزاد رمضانی از فرزندان غیور سردشت بود که در سال ۱۳۹۰ در حین انجام مأموریت به درجه رفیع شهادت نائل آمد و نامش برای همیشه در تاریخ این دیار ماندگار شد.