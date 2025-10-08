به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل مجمع خیران مدرسه ساز کاشان گفت: با توجه به اینکه کاشان یک شهر الگو برای ساخت مدارس به همت خیران است، یکی از مطالبات جدی احداث مدرسه برای دانش آموزان خاص بوده که بر این اساس، ساخت مدرسه برای دانش آموزان مبتلا به اُتیسم در دستور کار مجمع خیران مدرسه ساز کاشان قرار گرفته است.

محمد کتابچی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در مورد اقتصاد مقاومتی افزود:در این راستا از این پس مدارس خیرساز در کاشان به سیستم‌های پنل خورشیدی تجهیز می‌شود.

وی ادامه داد: این اقدام با هدف خودکفایی انرژی و برق مدارس و ایجاد درآمد پایدار از طریق فروش برق تولیدی به شبکه توزیع برق شکل گرفته است.

کتابچی با بیان اینکه اولین نیروگاه خورشیدی در مدرسه خیرساز پرفسور محسن عدالت ایجاد می‌شود، گفت: این مدرسه در مساحتی به مساحت ۶ هزار و ۲۰۰ مترمربع و با زیربنای چهار هزار و ۷۵۰ مترمربع احداث شده است و دارای امکاناتی از جمله سالن اجتماعات و سالن ورزشی است.