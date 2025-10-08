به گزارش خبرگزری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان اردبیل گفت: خانواده‌های نیکوکار مهدی زاده و الیاسیِ اردبیلی، در اقدامی انسان‌دوستانه، تصمیم گرفتند هزینه ولیمه سفرِ زیارتیِ حج خود را به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و مالی اختصاص دهند.

کریم‌الله محبوبی افزود: این کار خیرخواهانه با تقویت فرهنگ همبستگی و نوع‌دوستی، امید به زندگی را در دل زندانیان جرایم غیرعمد و خانواده‌های آنها زنده می‌کند و امیدواریم با نهادینه‌شدن این نوع از کمک‌های مردمی، فضای امید و همبستگی در جامعه تقویت شده و مسیر زندگی جدیدی برای افراد آسیب‌دیده از مشکلات مالی فراهم شود.

وی گفت: نیکوکاران ارجمند می‌توانند کمک‌های خود برای رهایی زندانیانِ غیرعمد و مالی از زندان را به شماره حساب‌های ۵۰۱۲۱۲۱۲۷۰ و شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۹۴۳۲۳۷۴۷۷ بانک ملت و ۰۱۰۴۶۰۲۰۱۱۰۰۹ و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۷۴۲۹۳ بانک ملی به نام ستاد مردمی دیه استان اردبیل واریز کنند.