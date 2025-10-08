معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: در نیمه نخست امسال ۲۸ هزار و ۳۰۰ علائم ترافیکی در جاده‌های استان نصب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرتضی بهداروندی در تشریح اقدامات انجام شده در حوزه ایمنی و حریم راه‌ها اظهار کرد: در نیمه نخست امسال، به منظور ایمن سازی راه‌های استان، نصب ۲۸ هزار و ۳۰۰ تابلوی علائم ترافیکی، تابلوی اطلاعاتی به طول ۸۳۰ کیلومتر و ارتقاء گاردریل به طول ۶۰ کیلومتر انجام شد.

وی با اشاره به نصب ۳۷ هزار و ۹۰۰ عدد بازتاب ایمنی، احداث ۱۹ کیلومتر نیوجرسی و ۸.۳ کیلومتر احداث روشنایی در این مدت، افزود: همچنین ۸۵ کیلومتر شیار لرزاننده و ۹.۳۶۵ کیلومتر خط کشی اجرا شده است.

بهداروندی اعتبار هزینه شده در حوزه ایمنی و حریم راه‌ها را ۳ میلیارد و ۶۴۵ میلیون ریال عنوان کرد و بیان داشت: این اقدامات با هدف کاهش تصادفات، افزایش دید رانندگان و ارتقای ایمنی در شب و شرایط جوی نامساعد انجام می‌شود.