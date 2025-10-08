برگزاری راهپیمایی بشارت نصر در لرستان
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان اعلام کرد: راهپیمایی «بشارت نصر» در حمایت از ملت مقاوم و قهرمان فلسطین، جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ در استان برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان به مناسبت دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: راهپیمایی «بشارت نصر» در حمایت از ملت مقاوم و قهرمان فلسطین و همچنین محکومیت بازگشت مجدد تحریمهای ظالمانه علیه ملت بزرگ ایران اسلامی، ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴ پس از اقامه ی نماز عبادی سیاسی جمعه با حضور نمازگزاران در سراسر استان برگزار میشود.
متن اطلاعیه به شرح زیر است:
غزه ی قهرمان، در دومین سالگرد عملیات راهبردی طوفان الاقصی و پس از دو سال مقاومت بیامان و ایستادگی تاریخی، به نماد وجدان بیدار بشریت تبدیل و صدای «بشارت نصر» از میان ویرانههای محاصرهشده آن طنینانداز است.
آنچه امروز در این سرزمین شاهدیم گشایش فصلی نو در روایت پیروزی ملتی است که با خون بیش از ۶۰ هزار شهید، معادلات قدرت را در منطقه و جهان را دگرگون و هیمنه پوشالی صهیونیسم جهانی، که با تبلیغات رسانهای و پشتیبانی ناتو شکل گرفته فرو ریخته و قدرت ادعایی آن در عرصههای نظامی، اطلاعاتی و امنیتی را به چالش کشیده و ماشین جنگی رژیم اشغالگر قدس و حامیان غربیاش، پس از دو سال کشتار و ویرانی، در برابر اراده پولادین مقاومت زمینگیر کرده است.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، با پذیرش مشروط طرح آتشبس از موضع اقتدار، وارد مرحلهای نوین از مبارزه شده است. مرحلهای که در آن میدان و دیپلماسی در هم تنیده و مقاومت هوشمند، ترکیبی بینظیر از قدرت سخت و نرم را به نمایش گذاشته است.
این تحول، نقطه عطفی در راهبرد مقاومت و نشانه بلوغ سیاسی و میدانی آن است. با این حال، تجربههای تاریخی نشان میدهد که فریبکاری و بدعهدی رژیم صهیونیستی همواره در کمین است. از اینرو، جامعه جهانی موظف است با عمل به مسئولیتهای قانونی و اخلاقی خود، گامهای مؤثری در راستای توقف نسلکشی در غزه، خروج فوری ارتش اشغالگر، تضمین حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، تسهیل ورود کمکهای بشردوستانه و آغاز بازسازی غزه بردارد. محاکمه آمران و عاملان جنایات جنگی، نسلکشی و جنایات علیه بشریت در نوار غزه، گامی ضروری برای پایان دادن به دههها بیکیفرمانی رژیم صهیونیستی است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان لرستان، ضمن گرامیداشت پایداری ملت قهرمان غزه، از عموم مردم مؤمن و آگاه استان دعوت مینماید تا همراه با دیگر مردم ایران اسلامی در راهپیمایی سراسری «بشارت نصر»، پس از اقامه نماز عبادیو سیاسی جمعه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴، حضور یابند.
مسیر راهپیمایی بشارت نصر در خرمآباد از مصلی الغدیر تا مقابل بیمارستان شهدای عشایر خواهد بود.