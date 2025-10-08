سازمان حفظ نباتات کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: علف‌کش پروپانیل از فهرست سموم مجاز ایران به علت مخاطرات بهداشتی و زیست‌محیطی حذف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس تصمیم هیأت نظارت بر سموم، علف‌کش تک‌جزئی پروپانیل فرمولاسیون EC ۳۶% با نام تجاری استام تولید شرکت داو که از سال ۱۳۷۴ در کشور ثبت و برای کنترل علف‌های هرز مزارع برنج استفاده می‌شد، از فهرست سموم مجاز ایران خارج شد.

این تصمیم پس از بررسی‌های علمی و کارشناسی اتخاذ شد و علت آن مخاطرات جدی برای سلامت انسان از جمله اثرات سوء بر عملکرد غدد اندوکرین و احتمال سرطان‌زایی و همچنین خطرات شدید زیست‌محیطی مانند سمّیت مزمن بالا برای آبزیان و قابلیت آب‌شویی در محیط‌های آبی عنوان شده است.

سازمان حفظ نباتات با تأکید بر اهمیت حفظ سلامت عمومی و محیط زیست، به همه کشاورزان و بهره‌برداران توصیه می‌کند در برنامه‌های مدیریت علف‌های هرز در اراضی برنج، جایگزین‌های ایمن‌تر و کم‌خطر را مورد استفاده قرار دهند.