به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، احد بهجت حقیقی از برداشت لوبیا در مناطق شمالی استان خبر داد و اظهار کرد: برداشت این محصول از اواخر شهریور آغاز شده و تا نیمه آبان ادامه دارد.

بهجت حقیقی شهرستان اقلید را قطب اصلی تولید لوبیا در فارس معرفی کرد و گفت: اقلید با سطحی بالغ بر ۱۸ هزار هکتار بیشترین سهم را در کشت لوبیا دارد و شهرستان‌های آباده، خرم‌بید، مرودشت و قیروکارزین نیز از مناطق پیشرو در این زمینه هستند

وی با بیان اینکه سطح زیرکشت لوبیا در فارس بیش از ۲۶ هزار هکتار است، افزود: امسال پیش‌بینی می‌شود میزان تولید از ۶۷ هزار تن فراتر رود.

به گفته سرپرست جهاد کشاورزی فارس، این استان ، پارسال با تولید حدود ۵۰ هزار تن، معادل ۲۰ درصد از تولید کشور، رتبه نخست را در تولید لوبیا حفظ کرده است.

بهجت حقیقی تصریح کرد: بیشترین سطح زیرکشت به لوبیای چیتی با حدود ۲۲ هزار هکتار اختصاص دارد و ارقام قرمز، سفید و چشم‌بلبلی نیز در سایر مناطق استان کشت می‌شود.

وی ادامه داد: در بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی، کشت چندردیفه روی پشته انجام شده که موجب افزایش عملکرد، کنترل آفات و ارتقای بهره‌وری آب و خاک شده است.

بهجت حقیقی با اشاره به اجرای طرح تغذیه تلفیقی افزود: در ۶۹ درصد از اراضی زیرکشت لوبیا، از کودهای آلی، زیستی و ریزمغذی استفاده شده که تأثیر مستقیمی بر کیفیت محصول داشته است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی فارس بیان کرد: آبیاری تیپ در ۵۲ درصد از مزارع اجرا شده و این روش راندمان آبیاری را به حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد افزایش داده است.