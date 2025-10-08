نمایشگاه پایگاه‌های الگوی بسیج (اُسوه) به همت بسیج مساجد و محلات سپاه شهرستان خوی گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در این نمایشگاه از میان بیش از سیصد پایگاه مقاومت بسیج فعال در شهرستان خوی، سی ۳۰ پایگاه برگزیده با ارائه توانمندی‌ها، ابتکارات و دستاوردهای خود در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، علمی، عمرانی، ورزشی و خدمت‌رسانی شرکت کرده‌اند.

هدف از برگزاری این نمایشگاه، معرفی الگوهای موفق در میان پایگاه‌های بسیج و ترویج فرهنگ کار جهادی و مردم‌پایه در میان اقشار مختلف عنوان شده است.

سردار مصطفی آقایی، فرمانده سپاه خوی، در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی با اشاره به حضور چشمگیر پایگاه‌های مقاومت گفت:نمایشگاه پایگاه‌های اسوه، فرصتی برای نمایش گوشه‌ای از توان و ظرفیت عظیم بسیج در سطح محلات و مساجد است. بسیجیان در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و جهادی، بر اساس سند تحول بسیج و در قالب قرارگاه‌های یازده‌گانه، فعالیت‌های ارزشمندی انجام داده‌اند که امروز نتیجه این تلاش‌ها به نمایش گذاشته شده است.

وی افزود: در سال‌های اخیر، پایگاه‌های مقاومت در شهرستان خوی در عرصه‌های خدمت‌رسانی، کمک به اقشار آسیب‌پذیر، محرومیت‌زدایی و اجرای طرح‌های عمرانی محله‌محور عملکرد قابل‌توجهی داشته‌اند که نشان‌دهنده عمق پیوند بسیج با مردم است.

فرمانده سپاه خوی با بیان اینکه نمایشگاه‌های الگوی بسیج زمینه رقابت سالم و انگیزه بیشتر میان پایگاه‌ها را فراهم می‌کند، گفت: هدف ما این است که هر پایگاه بسیج بتواند در محله خود به‌عنوان یک کانون فعال فرهنگی و اجتماعی بدرخشد و به الگوی موفق خدمت‌رسانی تبدیل شود.

نمایشگاه پایگاه‌های اسوه بسیج در خوی به مدت سه روز در محل محوطه پارک بانوان خوی برای بازدید عموم دایر است.