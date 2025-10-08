برترین‌های جشنواره خوارزمی و چهره‌های خلاق نوجوان امروز در قاب تلویزیون می‌درخشند؛ در برنامه‌ای که فرصت دوباره‌ای برای شنیدن نگاه نسل نو به علم، نوآوری و انتشار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه تلویزیونی «مثبت آموزش» روز چهارشنبه ۱۶ مهر ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه آموزش سیما پخش خواهد شد.

این قسمت با محوریت گفت‌و‌گو با نخبه‌های نوجوان و فعالان علمی-فرهنگی آماده پخش است و به بررسی حضور موفق نوجوانان در جشنواره‌های کشوری، به‌ویژه جشنواره خوارزمی می‌پردازد.

در این برنامه، معصومه باجلان، ناظر استانی جشنواره خوارزمی، محمدامین شاکر، دانش‌آموز برگزیده جشنواره نوجوان‌خوانی، مجید حیدری، عضو دبیرخانه کشوری ریاضی متوسطه اول و پرویز قراگوزلی، معاون تولید و انتشار مجلات رشد به عنوان مهمان حضور دارند.

در این گفت‌و‌گو، فعالیت‌های خلاقانه برگزیدگان نوجوان جشنواره خوارزمی تحلیل شده، همچنین نقش مجلات رشد و اهمیت توجه به تولید محتوای علمی و فرهنگی با محوریت نوجوانان در سال تحصیلی جدید بررسی خواهد شد.

از دیگر بخش‌های برنامه می‌توان به گزارشی از فعالیت‌های دبیرخانه ریاضی کشوری در جشنواره خوارزمی، انتشار مجلات رشد در آغاز سال تحصیلی با محوریت جنگ ۱۲ روزه و ارتباط تصویری با جشنواره کودک و نوجوان در اصفهان اشاره کرد.

موضوعاتی که پنجره‌ای جذاب به فعالیت‌های علمی دانش‌آموزان در سطح ملی می‌گشاید.