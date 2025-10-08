پخش زنده
معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی استان یزد: استان یزد با ۴۶ واحد فعال مرغ تخمگذار و ظرفیت بیش از ۳/۲ میلیون قطعه مرغ، در تولید و صادرات تخم مرغ پیشرو است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مهدی غیب اللهی به مناسبت ۱۷ مهرماه روزجهانی تخم مرغ، گفت: یزد با ۴۶ واحد فعال مرغ تخمگذار و ظرفیت بیش از ۳/۲ میلیون قطعه مرغ، در تولید و صادرات تخم مرغ پیشرو بوده و ۵۵ درصد محصول خود را به سایر نقاط کشور صادر میکند.
غیب اللهی افزود: در یزد روزانه ۱۲۰ تن تخم مرغ تولید میشود و این در حالی است که نیاز استان ۵۳ تن در روز بوده و مازاد آن به استانهای همجوار به خصوص در جنوب و شرق کشور صادر میشود.
وی افزود: تخم مرغ به عنوان شاخص سنجش کیفیت پروتئینهای غذایی حاوی ۸۵ کیلو کالری انرژی بوده و شامل اسیدهای آمینه ایده آل در تغذیه است.
معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی استان یزد گفت: صنعت تولید تخم مرغ نقش مهمی در اشتغالزایی و امنیت غذایی کشور دارد، این محصول با هزینه تولید کم، به آسانی در دسترس همه اقشار جامعه قرار میگیرد.
غیب اللهی ضمن بیان این که مصرف سالانه تخم مرغ توسط یک فرد از ۱۱ به ۱۵ کیلوگرم افزایش داشته، گفت: این ماده به ویژه برای زنان باردار و کودکان در سنین رشد بسیار مفید بوده و مصرف روزانه آن باعث محافظت از چشمها در برابر پیری میشود.
غیب اللهی در پایان خاطرنشان کرد: تخم مرغ تنها یک غذای ساده نیست بلکه منبع غنی از مواد مغذی ضروری برای رشد، سلامت و زندگی بهتر محسوب میشود، تولید آن نسبت به بسیاری از منابع پروتئینی دیگر اثر زیست محیطی کمتری دارد و میتواند بخشی از راه حل جهانی برای تغذیه پایدار باشد.