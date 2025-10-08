به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسئول فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان گفت: به منظور بالا بردن آگاهی و آشنایی دانش اموزان با تاریخ سرزمین مادری خود ۳۰۰ دانش آموز همدانی در یک گردش علمی تفریحی از اماکن تاریخی همدان بازدید کردند.

عزتی افزود: در این بازدید‌ها دانش آموزان ضمن دیدار مکان‌های تاریخی هگمتانه و گنبد علویان با فرهنگ، پیشینه‌ تاریخ، آداب و رسوم و اعتقادات گذشتگان و اصالت و هویت خود بیشتر آشنا می‌شوند.

او تأکید کرد: در این هفته کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برنامه‌های زیادی برای بچه‌ها در نظر گرفته است.