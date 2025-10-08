رئیس سازمان گردشگری وزارت گردشگری و آثار باستانی عراق در جمع تور اپراتور‌های مطرح و فعالان اصلی زنجیره گردشگری ایران از دستور نخست وزیر عراق برای توسعه همکاری‌های گردشگری با ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ناصر غانم مراد، رئیس سازمان گردشگری عراق با اعلام این که رسالت گردشگری دگرپذیری، احترام به فرهنگ‌ها و تحکیم روابط میان ملت‌هاست اعلام کرد: براساس دستور محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق توسعه گردشگری یکی از سه اولویت کشور عراق در ارتباط با کشورهای جهان از جمله با ایران است.

او با تاکید بر ضرورت توسعه گردشگری میان ایران و عراق گفت: بازاریابی و ارتباطات مردمی یکی از مهمترین بخش های توسعه صنعت گردشگری میان ایران و عراق است.

غانم مراد ایران را یکی از مهمترین کشورهای مقصد گردشگری در منطقه دانست و افزود: ایران یک کشوری گردشگرپذیر است و تمام امکانات را برای میزبانی از گردشگران جهان فراهم کرده است.

رئیس سازمان گردشگری عراق با اشاره به لزوم معرفی جاذبه های متنوع گردشگری ایران در عراق تاکید کرد: ایران نه تنها در گردشگری مذهبی در شهرهای مقدس قم و مشهد ظرفیت های خوبی برای جذب گردشگران مذهبی دارد که در شهرهای تاریخی نیز امکانات بسیار خوبی برای گردشگران بین المللی فراهم کرده و جاذبه های گردشگری بسیار زیادی در شهرهای تاریخی ایجاد شده است.

غانم مراد همچنین با اشاره به ظرفیت های بالای عراق در حوزه گردشگری برای گردشگران ایرانی اعلام کرد: عراق نیز دارای امکانات لازم برای گردشگری و میزبانی از گردشگران ایرانی به ویژه در حوزه گردشگری مذهبی است.

او افزود: سالانه زائران زیادی برای زیارت عتبات عالیات به شهرهای مقدس کربلا و نجف سفر می کنند و به لحاظ گردشگری مذهبی دو کشور ایران و عراق از ظرفیت های لازم و کافی برای جذب گردشگران دینی برخوردار هستند.

معاون وزیر فرهنگ و آثار باستانی عراق تاکید کرد: برغم وجود جاذبه های مذهبی در دو کشور ایران و عراق برای جذب گردشگران دینی، امیدواریم با برگزاری رودشو گردشگری ایران و عراق در شهرهای بصره، بغداد و کربلا گردشگری دو کشور صرفا محدود به گردشگری مذهبی نشود و در سایر حوزه های گردشگری نظیر گردشگری تاریخی، تفریحی، سلامت و علمی نیز شاهد همکاری های دو کشور باشیم.

رئیس سازمان گردشگری عراق با اشاره به مذاکرات b۲b انجام شده میان فعالین بخش خصوصی صنعت گردشگری ایران و عراق در رودشو گردشگری برگزار شده در بصره و بغداد و تداوم مذاکرات در شهر کربلا تاکید کرد: به لطف تلاش‌های محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق که نگاه ویژه بر توسعه تعاملات گردشگری با کشورهای جهان به خصوص با کشور ایران دارد، عراق زیرساخت های بسیار خوبی در صنعت گردشگری فراهم کرده است که این زیرساخت ها می تواند سنگ بنای جذب گردشگران از ایران و سایر کشورها باشد.

غانم مراد افزود: با توجه به زیرساخت های گردشگری ایجاد شده در عراق، دولت عراق از فعالیت بخش های مختلف صنعت گردشگری ایران در عراق استقبال می کند.

رئیس سازمان گردشگری عراق در پایان اظهارات خود در آیین گشایش رودشو گردشگری ایران در شهر بغداد اعلام کرد: وزارت گردشگری و آثار باستانی عراق با آغوش باز در توسعه گردشگری با ایران از بخش خصوصی و فعالین گردشگری این کشور استقبال می کند و امیدواریم پس از برپایی رودشو گردشگری ایران در عراق شاهد نتایج خوبی در افزایش تعاملات گردشگری و گردشگران ورودی به دو کشور باشیم.