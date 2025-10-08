پخش زنده
با حکم امین اشرفی دبیر هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» مهدی آشنا بهعنوان مدیر بخش پوستر و عکس و رئیس هیئت داوران این بخش منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در بخشی از متن این حکم آمده است:
«نظر به تجربه، تخصص و سابقه مؤثر جنابعالی در حوزه عکاسی، از این پس بهعنوان مدیر بخش پوستر و عکس و همچنین رئیس هیئت داوران این بخش در هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر» منصوب میشوید.»
مهدی آشنا از عکاسان باسابقه تئاتر و سینما است. او پیشتر بهعنوان مدیر بخش عکس و پوستر جشنواره بینالمللی تئاتر فجر فعالیت داشته و در کارنامهاش داوری و برگزاری نمایشگاههای متعدد عکاسی دیده میشود.
آشنا همچنین عضو انجمن عکاسان ایران، انجمن عکاسان مطبوعات ایران و انجمن عکاسان تئاتر است و از اعضای فدراسیون بینالمللی فیاپ (FIAP) به شمار میرود.
وی جوایز بینالمللی متعددی در حوزه عکاسی دریافت کرده است و همچنین داوری بسیاری از رویدادهای هنری را برعهده داشته است.
بخش عکس و پوستر در هفتمین جشنواره تئاتر «شهر»، بهعنوان یکی از بخشهای تازهافزوده این دوره، با هدف بازنمایی هویت بصری تئاتر تهران و ارجگذاری به نقش هنرمندان گرافیک و عکاسی در ترویج فرهنگ نمایش برگزار میشود.
مشروح فراخوان بخش عکس و پوستر و ترکیب هیئت داوران این بخش بهزودی از سوی دبیرخانه جشنواره اعلام میشود.
جشنواره تئاتر «شهر» که پس از یک وقفه هشتساله بار دیگر برگزار میشود، امسال با شعار «تهران؛ بازخوانی یک هویت اصیل» تمرکز ویژهای بر ابعاد فرهنگی، تاریخی و اجتماعی پایتخت خواهد داشت.
هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر» به دبیری امین اشرفی در ماههای آذر و دی ۱۴۰۴ در تهران برگزار خواهد شد.