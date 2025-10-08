پخش زنده
دبیر مانور عملیاتی مقابله با بحران زلزله گفت: رزمایش سطح یک مقابله با بحران زلزله با هدف تقویت هماهنگی میان ستاد فرماندهی و تیمهای عملیاتی و افزایش تابآوری زیرساختهای حیاتی شمالغرب کشور، امروز در زنجان در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معرفت اجاقی در حاشیه برگزاری این رزمایش گفت: هدف اصلی از برگزاری این مانور، ارتقای آمادگی، تقویت هماهنگی و ایجاد انسجام بین ستاد فرماندهی و تیمهای عملیاتی برای استمرار خدماترسانی در شرایط بحران است. در چنین شرایطی، شناسایی نقاط ضعف در سیستمهای اضطراری از جمله ژنراتورها، ارتباطات و حفاظت فیزیکی و آموزش نیروهای انسانی برای واکنش سریع، از اولویتهای مهم ماست .
اجاقی با اشاره به حضور گسترده نیروها در این عملیات گفت: بیش از ۳۰۰ نفر از مدیران، کارشناسان و نیروهای عملیاتی صنعت آب و برق شمالغرب کشور به همراه نمایندگان دستگاههای امدادی و اجرایی از جمله مدیریت بحران و پدافند غیرعامل استانداری، هلال احمر، آتشنشانی، اورژانس، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و شهرداری در این رزمایش مشارکت دارند.
دبیر مانور در تشریح سناریوی اجرایی رزمایش افزود: این سناریو بر اساس محورهای ابلاغی از سوی دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو طراحی شده و وقوع زلزلهای فرضی در ۲۰ کیلومتری جنوبغربی زنجان را شبیهسازی میکند. بر اساس سناریو، وقوع این زمینلرزه منجر به قطع موقت برق، آسیب به خطوط انتقال و تأسیسات شهری، اختلال در عملکرد دریچههای زیرزمینی و آسیب به شبکه انتقال آب میشود و بلافاصله پس از بروز شرایط بحرانی، تیمهای ارزیابی به محل اعزام و ستاد فرماندهی شرایط اضطراری مدیریت عملیات را برعهده میگیرد.
وی ادامه داد: در این عملیات ۲۶ منطقه عملیاتی تحت پوشش قرار دارد و ۲۲ اکیپ تخصصی با بهرهگیری از ۴۲ دستگاه خودروی کمکدار، ۱۱ دستگاه عملیاتی از جمله جرثقیل، گریدر و مینیلودر، ۲ دستگاه خودروی فنی، ۴۰ خودروی سواری، ۲ فروند قایق موتوری و ۴ دستگاه موتورسیکلت و موتور چهارچرخ در حال فعالیت هستند.
اجاقی با تأکید بر اهمیت تقویت تابآوری زیرساختهای حیاتی افزود: زیرساختهای آب، برق، گاز و مخابرات در شرایط بحران، جزو نخستین بخشهایی هستند که تحت تأثیر قرار میگیرند. هدف ما از برگزاری چنین رزمایشهایی، سنجش ظرفیتها و آستانه تحمل منابع سختافزاری و نرمافزاری، بهبود سطح هماهنگی بین تیمها و افزایش سرعت واکنش در شرایط اضطراری است.
دبیر مانور خاطرنشان کرد: این رزمایش با مشارکت استانداری زنجان، دستگاههای امدادی و اجرایی و همکاری نزدیک نیروهای عملیاتی شرکتهای صنعت آب و برق شمالغرب کشور در حال برگزاری است و نتایج آن بهعنوان نقشه راهی برای تقویت آمادگی و مدیریت بهتر بحرانهای آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.