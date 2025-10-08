نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تکمیل کادر افسری دانشگاه علوم دریایی امام خمینی در نوشهر، از بین جوانان (پسر) پایه دوازدهم و یا دارای دیپلم نظری و هنرستان دانشجو می‌پذیرد

دانش آموزان پسر علاقمند به خدمت در نیروی دریایی ارتش، ثبت نام کنند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، علاقه‌مندان تا ۲۹ آبان فرصت دارند با مراجعه به تارنمای گزینش آجا به نشانی gozinesh.aja.ir ثبت‌نام کنند.

متقاضیان باید پس از ثبت نام مدارک خود را نیز به دفتر نمایندگی و عضویابی نداجا استان فارس به نشانی شیراز، میدان قائم (اطلسی)، نبش خیابان شهید فروغی، روبروی بانک سپه شعبه باغ تخت تحویل دهند

شماره تلفن: ۰۷۱۳۲۲۸۶۳۱۳ برای پاسخ به متقاضیان فعال است.