مستند تحلیلی «شکسپیر؛ ظهور یک نابغه» با حضور جمعی از اسطوره‌های بازیگری جهان، نگاهی ژرف و متفاوت به آثار و اندیشه‌های ویلیام شکسپیر، بزرگ‌ترین نویسنده تاریخ دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این مستند، مضامین جاودانه‌ای، چون عشق، تعارض و خانواده از منظر هنرمندان و منتقدان برجسته بررسی می‌شود و روایت اثر، مخاطب را به جهانی پرشور و پرخطر می‌برد؛ جهانی که سرچشمه‌ خلاقیت بی‌بدیل این نابغه‌ ادبی بوده است.

مستند «شکسپیر؛ ظهور یک نابغه» امروز چهارشنبه ۱۶ مهر، ساعت ۱۶ از شبکه مستند پخش می‌شود و بازپخش آن روز بعد، ساعت ۱۲:۳۰ روی آنتن می‌رود.