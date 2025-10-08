به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این تفاهم‌نامه که همزمان با برگزاری رودشو ایران در بغداد پایتخت عراق به امضای حرمت الله رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران و «حیدر عامر الدجیلی»، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی عراق رسید، بخش خصوصی دو کشور بر اعزام ۵ میلیون گردشگر سالیانه به کشور‌های یکدیگر ملزم شدند.

حرمت الله رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران که به همراه اعضای هیات مدیره این انجمن در بغداد حضور دارد در سخنانی با اشاره به اهمیت انعقاد این تفاهم‌نامه در بخش خصوصی گردشگری دو کشور گفت: تلاش بخش خصوصی گردشگری ایران و عراق که طلایه داران صنعت گردشگری دو کشور هستند و باعث به گردش درآمدن چرخ اقتصاد در حوزه گردشگری ایران و عراق می‌شوند، در تفاهم برای توسعه دو جانبه گردشکری قابل تقدیر است.

او برپایی رودشو گردشگری ایران در عراق و امضای تفاهم‌نامه دو جانبه توسعه تعاملات گردشگری دو کشور را منجر به تغییر نگاه در بازار‌های هدف گردشگری از غرب به کشور‌های همسایه دانست و افزود: با امضای تفاهم‌نامه بخش خصوصی گردشگری ایران و عراق سهم گردشگران ورودی دو کشور به ۵۰ درصد می‌رسد.

رفیعی اعلام کرد: خوشبختانه با برپایی رودشو گردشگری ایران در عراق و امضای تفاهم‌نامه همکاری دو جانبه برای اعزام‌گردشگر به مقاصد مختلف دو کشور علاوه بر مقاصد زیارتی، جاده گردشگری ایران و عراق دو سویه و تراز جذب گردشگر از هر دو کشور یکسان می‌شود.

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران تاکید کرد: براساس تفاهم‌نامه امضا شده با طرف عراقی و با همت فعالان بخش خصوصی صنعت گردشگری و حمایت دولت‌های ایران و عراق، نتیجه تفاهم با بخش خصوصی گردشگری عراق به سهم ۵ میلیونی اعزام گردشگر از ایران و عراق می‌رسیم و بدین ترتیب سالیانه ۱۰ میلیون گردشگر بین دو کشور تردد خواهند کرد.

رفیعی گفت: در نتیجه نشست مشترک انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران با احمد الحکاک، وزیر گردشگری و آثار باستانی عراق، تفاهم‌نامه همکاری بخش خصوصی دو کشور تنظیم و امروز در بغداد به امضا رسید.

او اعلام کرد: تفاهم‌نامه همکاری مشترک گردشگری ایران و عراق بر ۴ محور گردشگری زیارت که هم اکنون در حال انجام است و باید نظام‌مند شود، گردشگری سیاحت که دو کشور تاکنون نتوانسته بودند از این ظرفیت به طور جدی استفاده کنند و برای نخستین بار اجرایی می‌شود، گردشگری سلامت که ایران همچنان در این شاخه از گردشگری سرآمد کشور‌های منطقه است و گردشگران عراقی بدون اطلاع از آن برای درمان با هزینه‌های بسیار بالاتر از ایران به کشور‌های دیگر می‌رفتند و در نهایت گردشگری علمی که به صورت خاص در دستور کار قرار گرفت تا دانشگاه‌های دو کشور از حضور دانشجویان ایرانی و عراقی بهره‌مند شوند، تمرکز شد و در نهایت به امضای بخش خصوصی گردشگری دو کشور رسید.