در کنار جنگ نظامی این روزها، شاهد جنگ اقتصادی با حجم بالا از سوی دشمنان هستیم .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان بسیج در شانزدهمین نشست هم اندیشی شبکه معتمدین و نخبگان اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور، دوره شهید سلامی، در مشهد گفت: دشمن این روزها در کنار جنگ نظامی و رسانهای جنگ اقتصادی را به ملت ایران تحمیل کرد و رزمندگان خط مقدم این جبهه تولیدکنندگان و بازاریان هستند
سردار غلامرضا سلیمانی افزود: سازمان بسیج علاوه بر ترویج تفکر بسیجی به عنوان یک خادم وکمک کننده در کنار اصناف و بازاریان نقش آفرینی میکند
وی گفت: حفظ بازار و ایجاد همدلی و وفاق ملی بخشی در خود اصناف شکل میگیرد و خود بازاریان باید شکل دهنده این تفکر باشند زیرا که این دیدگاه را میتوان قبل از انقلاب، دوران جنگ تحمیلی هشت ساله دفاع مقدس و جنگ تحمیلی دوازده روزه مشاهده کرد.
سردار سلیمانی در این نشست به تحرکات آمریکاییها در روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: این روزها شاهد تغییر اسمی در وزارت دفاع آمریکا هستیم که به وزارت جنگ تغییر نام پیدا کرد و این نشان میدهد که آمریکا در سراسر دنیا برای تهدید ملتها نیرو گماشته است و به دنبال ایدئولوژیک کردن ارتش خود است.
وی گفت: با تفکرات آمریکایی و صهیونیستی دوره جدیدی از جنگها در پیش است و آینده زندگی ملتها با جنگ همراه خواهد بود و
آمریکا و صهیونیست پنج تهدید از نگاه ملتها را کشورهای چین، روسیه، ونزوئلا، پایگاه هوایی بگرام و ایران میداند و این یک طنز تاریخی است
رئیس سازمان بسیج افزود: هدف ترامپ تحصیل پول و مال است همانگونه که چند سال پیش در رونمایی از سند امنیت ملی امریکا گفته شد اگر امریکا تا سال ۲۰۲۵ نتواند به خواسته خود برسد اقبال آنها در جهان به پایان میرسد و اینها حرفها لابیهای صهیونیست میباشد و این صهیونیستها تعیین کننده تفکرات آمریکا و ترامپ هستند.
رئیس بسیج اصناف هم در این نشست گفت: ۳۵۰ نفر از روسای اتاق اصناف، معتمدین، نخبگان و تجار کشور به مدت دو روز در این نشست حضور دارند .
سردار غلامرضا حسن پور افزود: در این نشست ۴ کارگروه شبکه سازی معتمدین و نخبگان اصناف و بازاریان، تحقق فرامین رهبر معظم انقلاب در طرح مقابله با مکانیزم ماشه با تاکید بر معیشت مردم، تحقق شعار سال سرمایه گذاری برای تولید و تقویت قرارگاه شهید سلامی با رویکرد انضباط و نظارت بر بازار برگزار میشود
در این همایش از خانواده شهید شاخص بسیج اصناف سال ۱۴۰۴ حاج حسین بصیر قدردانی شد