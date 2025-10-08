رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: سند پنج ساله تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی سیاست اصلی دانشگاه است و تا پایان پنج سال، سیاست جدیدی ابلاغ نخواهد شد.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ بیژن رنجبر در سی و دومین شورای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه آزاد در حال حاضر در سال چهارم اجرای سند تحول است و تا پایان پنج سال با سیاست های ابلاغ شده در سند تحول اهداف را پیش خواهیم برد.

وی افزود: ملاک سازمان مرکزی دانشگاه و روسای واحدهای دانشگاهی باید عمل به سند پنج ساله باشد و هر قسمت از آن نیاز به اصلاح داشت، با مسائل روز اصلاح و ابلاغ خواهد شد.

مسیر تحولی که از سوی شهید طهرانچی برای دانشگاه آزاد اسلامی ترسیم شده، مسیری است که در مباحث مختلف از جمله دانش بنیان و فرهنگی به نتایج خوب و مثبتی رسیده که نتایج آن در رسانه ها اعلام شده است.

رنجبر در ادامه به مدل راهبردی تحول دانشگاه اشاره کرد و گفت: از زمان دکتر طهرانچی، تحول آموزشی با ایجاد دانشکده‌های موضوعی آغاز شد و توسعه ساختار دانشگاهی، بازنگری در سرفصل‌های درسی، ارتقای شاخص‌های ارزشی و فرهنگی، گسترش کارآفرینی، تولید دانش و توسعه فناوری و پژوهش‌های پیشرفته از جمله اقدامات این دوره بوده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: در این خصوص به معاونت‌های موضوعی تأکید شده که از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشجویان بهره‌مند شوند. ایجاد پژوهشگاه نیز از زمان دکتر طهرانچی در دستور کار بوده و همچنان دنبال می‌شود.

رنجبر با بیان اینکه سیاست‌های کلی نظام و فرمایشات مقام معظم رهبری در برنامه تحول دانشگاه لحاظ شده است، تأکید کرد: باید به تولید نظریه و فکر برسیم و دستیابی به مرجعیت علمی، ما را به جایگاه شایسته علمی می‌رساند که همان رستاخیز علمی است.

وی خاطرنشان کرد: ما باید علوم و فناوری‌های همگرا را برای صلح به کار گیریم، نه برای جنگ. هدف ما تبدیل دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاهی سرآمد و پاسخگوست.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی الزامات راهبردی دانشگاه را حفظ کیان دانشگاه، ارتقای علمی و گسترش فضای انقلابی برشمرد و گفت: مأموریت‌های دانشگاه تربیت نیروی متخصص و کارآفرین، تولید، انتقال و انتشار علم و فناوری در خدمت نیاز‌های جامعه و تبدیل‌شدن به پرورشگاه عاقله و توسعه‌دهنده فضای انقلابی است.

رنجبر در تبیین مفهوم مرجعیت علمی افزود: ما به دنبال توسعه کمی دانشکده‌ها نیستیم، بلکه توسعه فناوری، نوآوری، کارآفرینی و ارتقای جایگاه بین‌المللی در دستور کار دانشگاه قرار دارد.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر نیاز کشور به «خیزش و نهضت جدید علمی» گفت: برای رسیدن به جایگاه مطلوب باید تلاش مضاعف کنیم و نخبه‌پروری را گسترش دهیم. نظام آموزش عالی باید بر پایه شناسایی و حمایت از نخبگان شکل گیرد و از گروه‌های نوپا نیز پشتیبانی شود.

رنجبر با اشاره به جلسه اخیر با دکتر ولایتی اظهار داشت: در این جلسه بر تخصیص بودجه حمایتی، بدون روال‌های دست‌وپاگیر، تأکید شد. همچنین تصمیم گرفته شد که رؤسای واحد‌های دانشگاهی از اختیارات لازم و حمایت حقوقی کافی برخوردار باشند.



وی درباره اصلاح ساختار‌های آموزشی، پژوهشی و محتوایی دانشگاه گفت: راه‌اندازی دانشکده‌های موضوعی، به‌روزرسانی برنامه‌های درسی و به‌کارگیری مدل حکمرانی جدید علمی از اولویت‌های اصلی دانشگاه است. همچنین بر افزایش کیفیت مقالات به جای کمیت آنها تأکید داریم.

رنجبر در زمینه حفظ استعداد‌ها تأکید کرد: دوره‌های پسادکتری باید راه‌اندازی شود و پیوند دانشگاه و صنعت باید تقویت گردد تا بستر ارتقای شغلی اعضای هیأت علمی پیوسته و وابسته فراهم شود.

وی در حوزه بین‌الملل گفت: به دنبال گسترش بی‌رویه واحد‌های بین‌المللی نیستم، بلکه بر تعاملات علمی مؤثرتر با دانشگاه‌ها و مراکز علمی جهان تأکید دارم.

در ادامه، رنجبر خاطرنشان کرد: طراحی بستر نرم‌افزاری باز برای گسترش ایده‌ها از برنامه‌های مهم پیش‌روست تا مسیر خلاقیت و نوآوری در دانشگاه آزاد اسلامی بیش از پیش هموار شود.



سی و دومین شورای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور رئیس، معاونان و روسا واحد های دانشگاهی سراسر کشور در سالن شهید مطهری ستاد مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.



در این نشست یکروزه، سیاست های کلی و مسائل روز دانشگاه آزاد بحث و تبادل نظر می شود.