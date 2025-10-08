پخش زنده
امروز: -
دور چهارم فوتبال انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره آسیا امروز آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دور چهارم تیمهای سوم و چهارم گروههای دور سوم به دور چهارم انتخابی راه یافتهاند که در دو گروه سه تیمی تقسیم بندی شدهاند و از هر گروه تیمهای نخست مستقیما راهی جام جهانی میشوند و تیمهای دوم گروهها به دور پنجم (پلی آف) میروند. پیش از این تیمهای ایران، ازبکستان، کره جنوبی، اردن، ژاپن و استرالیا از دور سوم راهی جام جهانی شدهاند. این دور مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ در عربستان به شمار نمیرود، چون هر ۱۸ تیم حاضر در دور سوم توانسته بودند مجوز حضور را در جام ملتها کسب کنند. مسابقات دور سوم به صورت متمرکز در دوحه قطر و جده عربستان برگزار میشود.
برنامه روز نخست مسابقات به این شرح است:
* چهارشنبه ۱۶ مهر:
گروهای در الریان دوحه:
عمان - قطر
- تیم امارات استراحت میکند.
* گروه بی در جده:
عربستان - اندونزی
- تیم عراق استر احت میکند.
در این دوره تیم ایران در دور اول انتخابی استراحت کرد و در دور دوم با نتایج ۴ - ۰ و ۴ - ۲ تیم هنگکنگ، با ۵ و یک گل تیم ترکمنستان را شکست داد و با تیم ازبکستان ۲ - ۲ و بدون گل مساوی کرده و با ۱۴ امتیاز به عنوان تیم نخست صعود کرد. تیم ایران در دور سوم انتخابی و در گروهای پیش از این با یک گل تیمهای امارات و قرقیزستان، ۳ - ۲ تیم کره شمالی و ۴ - ۱ تیم قطر را شکست داد و با تیم ازبکستان به تساوی بدون گل و ۲ - ۲ رسید و با ۲ گل تیم امارات را مغلوب کرد و با یک گل از تیم قطر شکست خورد و با ۲۰ امتیاز به عنوان تیم نخست صعود کرد. تیم ایران به علت کمبود پروازهای بین المللی تا هفته پنجم از میزبانی رقابتهای بین المللی محروم بود.
در جدول گلزنان مسابقات در قاره آسیا المعز علی از قطر با ۱۲ گل صدرنشین است و سون هیونگ مین از کره جنوبی و مهدی طارمی از ایران با ۱۰ گل دوم و علی اولوان از اردن با ۹ گل چهارم است.