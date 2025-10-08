رئیس بهزیستی بهبهان از تهیه و توزیع ۱۰۰ عدد کیف و بسته نوشت افزار میان دانش آموزان کمتر برخوردار این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یلدا قنواتی گفت: در ادامه پویش همه حاضر، کارخانه سیمان بهبهان اقدام به تهیه ۱۰۰ عدد کیف و بسته لوازم‌التحریر و اهدای آنها به دانش‌آموزان زیر پوشش بهزیستی این شهرستان کرد.

وی افزود: هر بسته اهدایی شامل؛ کیف، دفتر، مداد، پاک کن، تراش، خودکار و سایر ملزومات تحصیلی است و هر بسته حدود ۱۵ میلیون ریال ارزش ریالی دارد.

قنواتی تصریح کرد: این اقدام با هدف تقویت دسترسی کودکان به ابزار تحصیل و استمرار حمایت از خانواده‌های زیر پوشش انجام شده است و روند توزیع عادلانه بسته‌های اهدایی میان دانش‌آموزان مناطق نیازمند همچنان ادامه خواهد داشت.