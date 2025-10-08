چهار راه «جوزان ملایر» این روز‌ها به یکی از نقاط پر خطر این شهرستان تبدیل شده، مسیری که سوانح زیادی را به دنبال داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این مسیر بیش از ۱۰ روستای دهستان جوزان بخش مرکزی ملایر را به یکدیگر متصل می‌کند.

ایمن نبودن این مسیر موجب تصادفات و ورود خسارت‌های جانی و مالی شده است

تا سال ۹۸ اصلاح مسیر دسترسی این دهستان ردیف بودجه ملی داشته، اما به درخواست مسئولان وقت شهرستان این ردیف حذف و طرح نیمه تمام مانده است.

به گفته مردم محلی در این مسیر ماهانه حداقل دو تصادف رخ می دهد که موجب بروز خسارت‌های جانی و مالی شده است.