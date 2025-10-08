پخش زنده
چهار راه «جوزان ملایر» این روزها به یکی از نقاط پر خطر این شهرستان تبدیل شده، مسیری که سوانح زیادی را به دنبال داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این مسیر بیش از ۱۰ روستای دهستان جوزان بخش مرکزی ملایر را به یکدیگر متصل میکند.
ایمن نبودن این مسیر موجب تصادفات و ورود خسارتهای جانی و مالی شده است
تا سال ۹۸ اصلاح مسیر دسترسی این دهستان ردیف بودجه ملی داشته، اما به درخواست مسئولان وقت شهرستان این ردیف حذف و طرح نیمه تمام مانده است.
به گفته مردم محلی در این مسیر ماهانه حداقل دو تصادف رخ می دهد که موجب بروز خسارتهای جانی و مالی شده است.