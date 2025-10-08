به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، در هشتمین دوره ثبت درخواست خرید (اولویت‌بندی) محصولات ایران خودرو در مجموع ۵ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۶۳۴ نفر واجد شرایط شناخته شدند.

بر این اساس؛ ۵ میلیون و ۷۷ هزار و ۹۰۲ نفر در طرح عادی بدون نیاز به افتتاح حساب وکالتی ثبت نام کردند.

همچنین، ۵۰۰ هزار و ۴۳۷ نفر در قالب طرح جوانی جمعیت و ۷۷ هزار و ۲۹۵ نفر در قالب طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده ثبت‌نام کردند.

براساس اعلام گروه صنعتی ایران خودرو؛ در این طرح فروش ۷۳ هزار دستگاه خودرو در قالب سه طرح فروش فوری با موعد تحویل ۳۰ روزه، فروش فوق‌العاده با موعد تحویل ۹۰ روزه و پیش‌فروش با موعد تحویل حداقل چهار ماه پس از عقد قرارداد به متقاضیان عرضه می‌شود.

نتایج اولویت‌بندی پس از تائید نهاد‌های نظارتی از طریق پایگاه اینترنتی ایران‌خودرو به نشانی ikcosales.ir اعلام و پیامک اطلاع‌رسانی به منتخبان ارسال خواهد شد.